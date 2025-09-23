Un juez sobre el fracaso de las pulseras del Gobierno: "Es una falta de respeto a nuestro trabajo y a las víctimas"

"Las presiones del Gobierno agravan el problema y no lo solucionan, es una falta de respeto al trabajo diario que realizamos los jueces en España y denota un desconocimiento profundo del funcionamiento del sistema". Este es el sentir de un magistrado ante los ataques y el fracaso de las pulseras antimaltrato del Gobierno de Pedro Sánchez. Francisco Gutiérrez, magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla, ha estado en La Noche de Cuesta para explicar su visión acerca del fracaso de las pulseras antimaltrato proporcionadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ante los ataques y mentiras de las ministras de Igualdad Irene Montero y Ana Redondo, el juez ha advertido de que "se había avisado de los errores de las pulseras a través de las comisiones provinciales, hasta el punto de que los presidentes de las audiencias provinciales de toda España en sus conclusiones de este año y en 2024 recogen el funcionamiento anormal de estos dispositivos. Ha señalado que los principales fallos son "localizaciones erróneas o posibles manipulaciones por parte del agresor".

Intención de dañar psicológicamente a la víctima

"Los agresores han cometido dos delitos, el primero cuando nos acercamos a la víctima suponiendo uno de quebrantamiento y otro de manipulación de dispositivo electrónico incluido en el código penal. Según él con la intención de dañar psicológicamente a la víctima para que le suene la alarma y le produzca "la angustia y ansiedad que muchas están denunciando", ha dicho el magistrado.

Además, sobre el funcionamiento de las pulseras, ha explicado que tiene que haber unos recursos presupuestarios adecuados para que los magistrados podamos controlar ese acercamiento o ese intento de desobedecer una resolución judicial". Y es que, "hemos empeorado en el servicio, antes también fallaban pero iban los técnicos y la arreglaban al momento. Sin embargo, los que han empezado a funcionar desde febrero de 2024 son un caos, ya que hay falsos positivos, localizaciones erróneas, algo que nunca antes había ocurrido ", ha lamentado.

"Solo hay que ver las terribles declaraciones de las víctimas, piden que le retiren la pulsera, ya que para ellas es peor tenerlas", ha concluido. Ante este fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez con las pulseras los magistrados están utilizando otros instrumentos para cuidar a estas mujeres.