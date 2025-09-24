En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta, Sandra León, Carmen Tomás y Alejandro Entrambasaguas han tratado algunos de los asuntos más polémicos de la actualidad nacional. Entre ellos, que Peinado ha iniciado el procedimiento para que Begoña Gómez sea juzgada por malversación ante un jurado popular.

En este sentido, el abogado y presidente de Iustitia Europa ha estado en el programa para desgranar los detalles de la pentaimputada y mujer de Pedro Sánchez. Sobre el jurado popular que juzgará a Begoña ha dicho que "cualquiera que tenga opiniones en redes sociales va a ser expulsado del jurado popular", ha añadido. "Es muy común que al 90% muchas de estas personas estén alejadas del ruido judicial o mediático, por lo que no creo que el procedimiento de elección del jurado sea muy largo", ha sentenciado.

Alejandro Entrambasaguas ha señalado que el Gobierno ha dado un "aviso a navegantes deque todas las acciones violentas contra los que no seamos el Partido Socialista van a quedar impunes y que va a continuar, ya lo hemos visto en la Vuelta Ciclista, como controlan la calle no por el control de los violentos si no que tienen en su mano al ministerio del Interior para que no actuen contra ellos".

Por su parte, Carmen Tomás se ha preguntado como el entorno del Gobierno puede mover el dinero para todos lados y "luego al mínimo error que te has podido equivocar en 40 euros, Hacienda ya está ahi para el ciudadano de a pie".

Mientras, Fernando de Rosa expresidente del CGPJ, ha dicho que "el Gobierno debe culpar menos a la derecha y más estudiar derecho. Y más, el ministro de justicia. La ley del enjuiciamiento criminal, la ley del jurado vienen a determinar cómo se tramita estos procedimientos", ha señalado

Por otro lado, Pablo Planas ha analizado la situación política actual de Cataluña, situando en una situación delicada a Junts en favor de Alianca Catalana, el partido de Silvia Orriols. En este marco, ha dicho que Junts quiere torpedear al máximo a Pedro Sánchez en el Congreso.

Además Paco cobos, redactor de la casa ha explicado la situación de conflicto entre los vecinos y los okupas de Barajas, que "han intentado llevarse a niñas" y esconden "armas" en los bancos.