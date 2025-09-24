Menú

Ester Muñoz, a Montero: "La ministra de Igualdad sabía lo de las pulseras y lo tapó"

El presidente del Gobierno se encuentra en Estados Unidos, por lo que Montero y Bolaños harán de parapeto con el embargo de armas a Israel.

La bancada socialista aplaude a Armengol por pedir que Figaredo "sea sensible"

La bancada socialista se reído a carcajadas y aplaudido a Armengol por pedir que Figaredo "sea sensible con el material de la Cámara".

Montero niega que caiga la inversión extranjera

La titular de Hacienda se ha cuestionado "de dónde saca los datos" el portavoz de Vox en el Congreso, José María Figaredo, al asegurarle que la inversión extranjera ha caído. La desinversión extranjera queda patente en los datos del Ministerio de Economía, es decir, de las "fuentes oficiales" que pedía Montero.

Montero se siente "orgullosa" del papel internacional de Sánchez

La vicepresidenta del Gobierno ha defendido al líder de los socialistas asegurando que se siente "orgullosa" de su papel internacional.

"La trama le daba instrucciones a su director de Gabinete, la pregunta es si lo sabía"

"La trama le daba instrucciones a su director de Gabinete, la pregunta es si usted lo sabía", le ha asegurado Bendodo recordándole su papel en los ERE como consejera que miró para otro lado mientras compañeros de partido se gastaban dinero público en prostitución: "Levanta la bandera del feminismo y esconde la de la prostitución".
Montero, sobre si pone "la mano en el fuego" por su director de Gabinete: "Rotundamente sí"

"Rotundamente sí", ha espetado la ministra de Hacienda después de ser preguntada por el diputado popular Elías Bendodo si "pone la mano en el fuego" por su director de Gabinete, que habría recibido una comisión ilegal por atrasar una investigación a Víctor de Aldama.

Juan Bravo: "La economía no va como un cohete, va como un tren de Renfe; parado"

"La economía no va como un cohete, va como un tren de Renfe; parado y además los pasajeros tienen que escuchar por megafonía que todo va bien", ha espetado el diputado popular achacándole a Montero que las familias pierden poder adquisitivo.

Montero saca al novio de Ayuso y Mazón cuando le preguntan por el hermano de Sánchez

La vicepresidenta primera del Gobierno ha atacado al PP con Mazón y con "el delincuente confeso" novio de Ayuso para no responder sobre el hermano del presidente del Gobierno, que habría estado viviendo en Moncloa mientras tributaba en Portugal.

"No es normal que un señor viva en Moncloa y tribute en Portugal"

El vicesecretario económico del PP ha preguntado a la ministra Montero si "va a seguir dando normalidad a lo que no es normal" después de explicarle que "no es normal que ustedes obliguen a una empresa de Jaén a atender en catalán y que un niño catalán no estudie en español" y de recriminarle que "no es normal que un señor viva en Moncloa y tribute en Portugal".
Montero defiende a Redondo a capa y espada atacando al PP

"Las mujeres de este país saben que este Gobierno defiende sus intereses frente a sus mentiras", ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero tildando de machista a la bancada popular defendiendo a la ministra de Igualdad.

"Dicen que están el lado correcto de la historia, pero están en el lado corrupto"

"Dicen que están el lado correcto de la historia, pero están en el lado corrupto e hipócrita de ella", ha explicado Muñoz respecto al PSOE.

Ester Muñoz: "La ministra Ana Redondo lo sabía y lo tapó"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado que la ministra de Igualdad tenía el conocimiento de que estaban fallando las pulseras. Además, ha criticado las palabras de Patxi López cuando aseveró que "ninguna mujer se ha quejado". "Espero que esa frase le persiga el resto de su vida política", ha espetado.

Rufián sobre una ruptura del bloque de investidura: "¿Qué bloque?"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha ironizado al ser preguntado por una posible ruptura del bloque de investidura. "¿Qué bloque?", ha dicho después de soltar una carcajada. Además, ha dejado en el aire su reprobación a la ministra de Igualdad.

Sumar pone en el foco en la regularización de inmigrantes ilegales

Según ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, el foco debería estar en "sacar adelante" la regularización de inmigrantes ilegales.

La corrupción del PSOE sí estará en el Congreso

A pesar de que el secretario general del PSOE no estará presente en la Cámara Baja, la oposición increpará a los socialistas mientras que la Justicia cerca los casos de corrupción de su partido.

