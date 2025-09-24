Editorial de Cuesta: "Pedro Sánchez pacta con todo lo que rompe España y la está entregando a trozos"

En apenas dos días han ocurrido tres hechos que, según Carlos Cuesta en su editorial en La Noche de Cuesta, han revelado una realidad preocupante sobre España bajo el mando de Pedro Sánchez. Cuesta ha dicho: "Quiero que escuchen lo primero lo que ha pasado en el Parlamento de Aragón," y ha comenzado su editorial aludiendo a la negativa del PSOE aragonés a aplaudir el homenaje póstumo a Javier Lambán, exsecretario general socialista y expresidente de Aragón.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, del PP y eterno rival político de Lambán, ha anunciado que el fallecido recibiría el premio Gabriel Cisneros por sus "profundos valores democráticos y constitucionales". Sin embargo, la bancada socialista no ha mostrado "ningún tipo de símbolo de respeto". Carlos Cuesta ha subrayado que "Pedro Sánchez pactaba con separatistas que querían destruir España, la Constitución y los principios de la transición", y ha recordado que "el pecado que cometió Javier Lambán fue enfrentarse a Pedro Sánchez en su tramo final de vida." Además, ha señalado que "Jorge Azcón del PP ha pretendido rendir un homenaje a su contrincante de toda la santísima vida... y la bancada sanchista del Partido Socialista no ha aplaudido", destacando así la fractura interna en el PSOE.

El segundo hecho que ha expuesto Cuesta es el indulto otorgado por Pedro Sánchez a dos de "los 6 de Zaragoza", condenados por la violencia en un acto de Vox en enero de 2019. "Bien, los ha indultado Pedro Sánchez," ha sentenciado Cuesta. "Este ha sido el argumento para quitar una sentencia... que fue a reventar un acto de ultraderecha," ha explicado, citando a Pilar Alegría, quien ha justificado el indulto diciendo que el acto violentado era "de ultraderecha".

Cuesta ha denunciado la falta de respeto a la pluralidad política: "¿Dónde está el respeto a la libertad política? ¿Dónde está el respeto al pluralismo político?".

El tercer acto grave ha sido la negativa del Congreso, impulsada por la izquierda, a guardar un minuto de silencio por las víctimas del ataque terrorista de Hamás a Israel, ocurrido el pasado 7 de octubre. Cuesta ha descrito con crudeza: "Un grupo de animales, asesinos, terroristas, financiados por la teocracia iraní, respaldados por grupos terroristas... Asesinan a más de 1.200 personas. Algunos días los queman. A otros los trocean, los mutilan, los arrastran. A mujeres las violan. A niños los destrozan."

El editorial ha terminado con un mensaje claro y contundente: "Ojalá se marche pronto. Ojalá nunca hubiera venido."