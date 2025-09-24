El embargo de armas a Israel no afectará a las bases estadounidenses de Rota y Morón

El decreto ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para imponer el embargo de armas a Israel no contempla alteraciones en el convenio bilateral de defensa suscrito con Estados Unidos. En la práctica, esto implica que el armamento de origen estadounidense con destino al Estado hebreo podrá continuar transitando por las bases militares conjuntas de Morón y Rota, tal como venía ocurriendo hasta ahora, según han confirmado fuentes gubernamentales. Este aspecto bastaría para desencadenar el voto en contra de Podemos, formación que ha calificado la medida de "fake", lo que anticipa un nuevo revés parlamentario.

"Hemos llegado tan lejos como ha sido posible", resumen fuentes del Gobierno, que subrayan haber actuado con "la máxima ambición" dentro de los márgenes disponibles y añaden que han "respetado la legalidad internacional". Con ello, dan por sentado que el tránsito de armamento a través de las bases estadounidenses de Rota y Morón no se verá afectado por el embargo. Las adquisiciones realizadas por la OTAN quedarían también fuera del ámbito del decreto.

En cuanto a la cláusula de excepcionalidad contemplada en el decreto, será el propio Consejo de Ministros, en su calidad de "órgano colegiado", quien determine qué circunstancias pueden considerarse de "interés general" y de "seguridad nacional" a la hora de decidir su aplicación.

Fuentes del Gobierno aseguran que el objetivo es alcanzar una "dependencia cero", pudiendo abarcar incluso el sistema Pegasus descartando que se esté utilizando cualquier "tecnología israelí". Afirman que la "desconexión" de Israel ya es un hecho, tras haber "identificado las tecnologías israelíes, pedido la revocación de todas las licencias que estuvieran activas y, posteriormente, puesto en marcha ya la sustitución de esa tecnología". Desde el Ejecutivo sostienen que han solicitado la revocación de todos los contratos armamentístico con Israel, aunque evitan concretar el coste que las cancelaciones, remitiéndose al ámbito de las negociaciones.

Ante la complejidad de distinguir con precisión el origen real de las mercancías, si provienen de Israel o de zonas ocupadas, la Agencia Tributaria confeccionará un registro detallado de localidades y códigos postales, con el objetivo de facilitar su identificación y permitir a las aduanas bloquear su entrada, según confirman fuentes del Ejecutivo. Y es que en cuanto a las posibles sanciones por el incumplimiento de esta norma, el umbral económico a partir del cual la infracción se tipifica como delito se fija en los 50.000 euros. Las penas contempladas oscilan entre uno y cinco años de prisión, mientras que las multas podrán ir desde el valor de la mercancía incautada hasta un máximo equivalente al séxtuplo de dicho importe.