El Gobierno recurre a su táctica habitual de atacar a la Justicia cada vez que toma decisiones contrarias a sus intereses. La decisión del juez Peinado de que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez, en caso de que decida sentarla en el banquillo, ha caído como un jarro de agua fría ya que, en parte, cortocircuita su argumento de supuesto lawfare.

"En España, el sistema judicial es garantista y un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo", ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, casi dos horas después de conocer la nota remitida por el juez a la mujer de Pedro Sánchez. "Es surrealista, se califica por sí solo", aseguraba la ministra portavoz, Pilar Alegría, mientras que el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, esquivaba la cuestión asegurando que "sólo habla de cosas serias".

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha ironizado al asegurar que "pueden llama a los de la calle Ferraz para que vayan al jurado popular", en referencia a las manifestaciones que de forma habitual se convocan frente a la sede del PSOE en Madrid. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, de Sumar, ha dicho que "la instrucción que está practicando Peinado se va a estudiar en todas las facultades de Derecho".

Las reacciones por parte de la oposición se producirán en los próximos minutos. A las 11.30 está prevista la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo para hablar de este asunto, y del escándalo de las pulseras, tema en el que han centrado toda la sesión de control. El diputado Jaime de los Santos ha preguntado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que sigue sin asumir ninguna responsabilidad e intenta minimizar el fallo.

También la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, interpelaba a María Jesús Montero por este asunto, sin lograr explicación alguna. Como ocurría también con el secretario general del PP, Miguel Tellado, en su pregunta a Félix Bolaños, que recurría a su táctica habitual de llamarle "ultra" por asistir este jueves a la presentación de la fundación del exportavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, Atenea.