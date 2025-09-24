El Supremo enfila a Cerdán: considera "inequívoca su vinculación" a la principal empresa de presuntos amaños de obras

Santos Cerdán y todo el PSOE basaban sus expectativas en que no se demostrase la vinculación del gran muñidor de Pedro Sánchez con la trama de presuntas obras públicas amañadas. Y resulta que el Tribunal Supremo acaba de deslizar una frase en uno de sus últimos autos en la que, no sólo refuerza esa relación con la trama, sino que, además, establece una "inequívoca vinculación" hasta con una de las empresas beneficiarias de la trama.

El párrafo en cuestión señala lo siguiente: "No es sólo, por otro lado, el resultado de estas grabaciones el que así lo determina indiciariamente [los audios en los que se les escucha a Cerdán y Koldo García Izaguirre describiendo el reparto de dinero procedente de las obras investigadas]. Los agentes de la UCO, con no pequeño esfuerzo analítico, llegan a identificar en su informe, cuáles resultarían ser en concreto las obras públicas aparentemente adjudicadas en cada una de las localidades a las que, de forma tan expresiva, se referían los conversadores".

Y añade el Supremo: "Y en todas ellas se identifica como elemento común que las mismas resultaron adjudicadas a la referida empresa, (ACCIONA CONSTRUCCIÓN en UTE con empresas terceras de menor envergadura), no siendo su oferta económica en ninguno de los casos la objetivamente preferible, pero beneficiándose de la determinante, en función del procedimiento de adjudicación escogido, valoración subjetiva. Y se han intervenido también distintas comunicaciones, por vía WhatsApp o correo electrónico, entre don Koldo García y el Director General de Carreteras o la Presidenta de ADIF, o con las personas que, en cada caso, actuaban en beneficio de las constructoras favorecidas, explícitamente alusivas al procedimiento de adjudicación de las diferentes obras públicas".

El escrito del TS explica en ese momento un factor decisivo: "Importa tener en cuenta, además, que resulta inequívoca -siempre, una vez más, en términos meramente indiciarios- la vinculación de don Santos Cerdán con la mercantil SERVINABAR, 2000, S.L.U., empresa que ya había venido resultando adjudicataria, antes de llegar al Ministerio don José Luis Ábalos Meco, de ciertas obras, precisamente actuando en UTE, pese a sus mínimas dimensiones y nula experiencia en el negocio de la construcción, con ACCIONA CONSTRUCCIONES". Para el instructor del caso, "también está justificada la relación que otrora mantuvo don Koldo García con la mercantil Servinabar, 2000, S.L.U.", con lo que el círculo se cierra.

Hay que recordar que incluso la Sección Segunda del Tribunal Constitucional ha rechazado recientemente por unanimidad admitir el recurso de amparo del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, Santos Cerdán, contra la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de acordar su ingreso en prisión provisional por su "papel director" en la trama Koldo. La ponencia ha sido redactada por el magistrado conservador José María Macías pero respaldada por todos los miembros de la sección.