La CE aprieta a Sánchez por la corrupción el día que sientan a su hermano en el banquillo

El comisario europeo de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, recordó este martes al Gobierno de Pedro Sánchez sus suspensos en materia de Estado de Derecho, coincidiendo con la decisión de la justicia española de sentar a su hermano en el banquillo, después de que la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, exigiera a la CE mayor contundencia con el Gobierno español.

McGrath recordó que no se ha cumplido el mandato de la Comisión respecto a la creación de una agencia anticorrupción, a la ley de lobbies y a la mejora de la independencia frente a casos de conflicto de intereses, en el que se encuadraría la causa de Begoña Gómez, la mujer de Sánchez que se habría valido de su cargo para hacer negocios.

El comisario europeo de Justicia respondió así en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) a la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, que le exigió más contundencia contra el Gobierno español y "su deriva autoritaria del Estado de Derecho", el día que la Audiencia Provincial de Badajoz decidió abrir juicio oral al hermano de Sánchez por un delito de prevaricación y tráfico de influencias.

El comisario europeo se comprometió a utilizar todos los instrumentos de los que dispone para hacer cumplir el Estado de Derecho y recordó que la Comisión supervisa "todos" los acontecimientos relativos al Estado de Derecho, y que el informe sobre el Estado de Derecho de julio pasado incluyó observaciones y recomendaciones que aún no se han cumplido.

El informe GRECO sobre corrupción

"Tanto yo como mis funcionarios del servicio estamos siempre a disposición para acompañar a los Estados miembros y ayudarles a aplicar las recomendaciones que constan en el informe anual sobre el Estado de Derecho", señaló McGrath después de que Montserrat alertara de que Sánchez "es inmune" a las advertencias de la UE sobre los "ataques repetidos" del Gobierno contra jueces y fiscales.

"En lugar de acatarlas, lo niega, normaliza la descalificación y desmonta los contrapesos del Estado con ataques, bulos y críticas", señaló. "Todo lo que se interpone entre él y la corrupción que asfixia a su gobierno, a su partido o a su familia es calumniado o censurado públicamente por una maquinaria de ministros perfectamente sincronizados que invaden la prensa y las redes con pura propaganda populista", dijo la eurodiputada del PP.

Montserrat recordó, además, que el informe GRECO ya ha advertido de la deriva autocrática del Gobierno de Sánchez, y denunció que ha incumplido las 19 recomendaciones en materia de lucha contra la corrupción "porque no cree en la Ley ni en la justicia", a lo que McGrath respondió que toma "muy buena nota de las conclusiones del Consejo de Europa respecto a las quejas de España sobre las recomendaciones que emitió Greco en la quinta ronda de evaluación."

Por todo esto, Montserrat reclamó a la Comisión Europea un paso adelante y que tome medidas para que Sánchez cumpla el Estado de Derecho en España. "No le pido retórica. Le pido acción. No contra España. Sí contra Sánchez. Atacar el Estado de Derecho en un Estado es atacar el Estado de Derecho en Europa. Y eso Europa no lo debe permitir jamás", subrayó.