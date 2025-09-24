"No es una cuestión urgente": la humillación de Bildu y el PSN a las víctimas de ETA en Pamplona

Pamplona mantiene en sus calles diversas placas en homenaje a las víctimas de la organización terrorista ETA, pero actualmente al menos la mitad de ellas han sido objeto de actos vandálicos, según han denunciado UPN y el Partido Popular. Las formaciones aseguran que la situación es inadmisible y señalan la pasividad del Ayuntamiento, gobernado por EH Bildu con el apoyo del PSN y Contigo-Zurekin, ante el deterioro visible de estas señales conmemorativas.

En el marco de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, los grupos de la oposición han alertado de que varias de las placas presentan pegatinas, pintadas o incluso han sido completamente cubiertas con pintura, en lo que consideran un "claro ataque a la memoria de las víctimas".

El Ayuntamiento alega que "no es una cuestión urgente"

Desde el consistorio, la respuesta ha sido que la reparación de las placas no se considera una cuestión de urgencia. Para UPN, esta excusa es inaceptable: "Excusarse en que no es una cuestión urgente es una vergüenza, porque es evidente que el Ayuntamiento no está haciendo bien su trabajo", han denunciado en la comisión.

Según ha señalado la oposición, este mismo sábado está previsto un acto de homenaje a dos miembros de ETA organizado por Sortu en la ciudad, algo que consideran claramente relacionado con la falta de voluntad institucional para preservar los elementos de memoria hacia las víctimas del terrorismo.

Las placas afectadas están bajo la responsabilidad directa del Ayuntamiento de Pamplona en virtud de un convenio firmado con la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo (ANVITE). En dicho acuerdo, el consistorio se comprometía a garantizar que las placas estuvieran "en condiciones de debido decoro que resulten acordes a su función de dignificación".

La denuncia de UPN y PP subraya que ese compromiso no se está cumpliendo. "Teniendo en cuenta que prácticamente la mitad de ellas tienen pegatinas o pintadas —al menos tres de ellas están pintadas completamente— es evidente que el Ayuntamiento no está cumpliendo con su obligación", han afirmado.

Críticas a la complicidad del PSN con EH Bildu

Uno de los elementos que más indignación ha generado en la oposición ha sido la actitud del Partido Socialista de Navarra (PSN), que respalda al gobierno municipal de EH Bildu. UPN ha lamentado que el PSN "se preste a esto", en referencia tanto al abandono de las placas como al silencio institucional frente a los actos de exaltación de etarras.

"Tanto hablar de convivencia y luego se unen a EH Bildu en una cuestión como esta, no les quedan líneas rojas que saltarse", han señalado desde UPN.

Desde las asociaciones de víctimas, se insiste desde hace tiempo en la importancia de preservar la memoria y la dignidad de quienes fueron asesinados por la organización terrorista ETA.