Feijóo detalla su política migratoria: "Tenemos el derecho a elegir quién entra, cómo entra y para qué entra"

Alberto Núñez Feijóo lleva tiempo endureciendo su discurso sobre inmigración y, en vísperas de la cumbre de barones del PP en Murcia para hablar, entre otras cosas, de este asunto, ha dado un paso más en sus propuestas y defiende, ahora, la expulsión de inmigrantes regulares que cometan delitos graves o lo hagan de forma reincidente.

"Quienes cometan delitos contra la libertad sexual o sean reincidentes serán expulsados, aunque sean inmigrantes regulares", ha anunciado en Formentera, donde ha acudido de visita para conocer de primera mano el problema que sufre Baleares desde hace meses, donde se ha intensificado la llegada de pateras procedentes de Argelia desde que el Gobierno de Pedro Sánchez entregó el Sáhara a Marruecos y rompió con Argel.

Cinco medidas básicas

En compañía de la presidenta de las islas, Marga Prohens, el presidente del PP ha desgranado sus cinco propuestas sobre inmigración, que formarán parte del decálogo de medidas que presentarán en los próximos días, y que suponen ir un paso más en esta materia: "No hay política migratoria más inhumana que aquella que no existe", ha comenzado diciendo Feijóo, que ha defendido que "tenemos el derecho a elegir quién entra, cómo entra y para qué entra".

"Quien venga a aportar será bienvenido. Quien venga a delinquir será expulsado", ha advertido, defendiendo que "los inmigrantes deben de aspirar a su suficiencia económica y los subsidios no pueden convertirse en sus modos de vida". Por último, ha dicho que "la inmigración que llegue a España preferentemente debe ser culturalmente próxima".

Feijóo defiende que la llegada de inmigrantes sea a través de contratos de trabajo para favorecer su integración y evitar problemas de convivencia o que dependan de las subvenciones. Un problema que sufre Europa desde hace tiempo y que ha contribuido al crecimiento de partidos de extrema derecha.

Mensaje a Vox

"El PSOE y Vox practican un bipartidismo irresponsable, unos porque dicen que la inmigración no es un problema y otros porque dicen que hay soluciones sencillísimas para algo tan complejo", ha dicho Feijóo, que ha ironizado: "Hay partidos que nunca han solucionado ningún problema y tienen soluciones para todos los problemas".

En este sentido, Feijóo ha prometido "no mirar para otro lado con los problemas de los ciudadanos ni dejar que nuestro país arda para gobernar después sobre sus cenizas", en referencia al PSOE y Vox. El líder del PP se ha presentado como un partido de Estado con experiencia que se va a dedicar a "solucionar problemas". "No vamos a llegar al Gobierno a aprender o estudiar los problemas", ha sentenciado.

Las medidas defendidas por el PP son muy similares a las de Vox, que se diferencia del primero en pedir la retirada de la nacionalidad a inmigrantes que cometan delitos. De hecho, este jueves, Santiago Abascal ha defendido en Telecinco que "hay que expulsar a todos los ilegales y también a los legales que cometan delitos, a los legales que quieran imponer religiones extremistas y a los legales que estén viviendo del esfuerzo de los demás".