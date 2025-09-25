Politólogo sobre las maniobras electorales de Sánchez: "La cortina de Gaza no le servirá, la corrupción le va a comer"

"La política internacional aunque polariza mucho –como la Guerra de Irak- tiene un interés secundario en la política española, y con los casos judiciales de su mujer y hermano, se van a comer a Pedro Sánchez". Así ve el frente electoral al que se enfrenta Pedro Sánchez el director de asuntos públicos de Atrevia, Manuel Mostaza. El politólogo ha estado en La Noche de Cuesta para analizar las maniobras de Pedro Sánchez en terreno electoral y ha señalado que "la cortina de humo de Gaza no le servirá de nada".

Con Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, y David Sánchez, el hermanísimo enchufado, camino del banquillo, el presidente ha anunciado que va a presentarse a la reelección en las elecciones generales de 2027. Según Mostaza "es un mensaje para lo poco que queda del partido". Según él, "lanza el mensaje para sus votantes y también para el partido. La marca de Pedro Sánchez está desgastada". Y es que, Sánchez "ha adelantado elecciones cuando le ha convenido", por lo que, "si el momento demoscópico es oportuno, no les quepa ninguna duda de que adelantará las elecciones".

En paralelo a las elecciones generales,según Mostaza, este aviso de Sánchez va dirigido para los barones socialistas, quienes en las elecciones autonómicas "no van a recuperar poder territorial, si no todo lo contrario, pueden perder las regiones donde gobiernan", ha detallado Mostaza.



Presupuestos

Sobre la posibilidad de presentar los Presupuestos Generales, Mostaza ha dicho que Sánchez "es un arcano, se trata de una jugada, yo los presento, las cortes me los tiran para atrás y puedo decir que voy a lecciones porque Junts y Podemos no me dejan gobernar". En este sentido el politólogo ha valorado la posibilidad de que el presidente pueda estar pensando de qué manera puede dar salida a la legislatura sin ser él el culpable.