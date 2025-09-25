RTVE reclama a Sánchez otros 40 millones para "su delivery 24 horas de propaganda"

La Corporación de Radio Televisión Española ha pedido al Gobierno presidido por Pedro Sánchez otros 40 millones de euros para completar su presupuesto, acosado por la galopante deuda que le han ocasionado tanto la gestión de los últimos años como los fichajes televisivos como David Broncano, Marta Flich, Gonzalo Miró o Jesús Cintora. En resumen, según ha asegurado el diputado del PP Eduardo Carazo, más fondos para seguir con "su delivery 24 horas de propaganda" socialista.

En concreto, ha sido la Corporación la que ha pedido 60 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) –dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero—; si bien finalmente ha rebajado sus pretensiones a 40 millones, según adelantaba El Mundo este jueves.

En este contexto, el presidente de RTVE ha comparecido este mismo jueves en la Comisión Mixta del Congreso y Senado sobre el control parlamentario de la radiotelevisión pública, en la que José Pablo López ha defendido que "el servicio público tiene que estar bien financiado" para competir con las demás cadenas de televisión, que no reciben fondos directos del Estado pero que pueden ingresarlos por medio de la publicidad.

En este sentido, el dirigente de la cadena pública ha deslizado que existe falta de financiación, achacable, a su juicio, a seguir prorrogando los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 debido a la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Sánchez. "Las cadenas autonómicas han crecido un 7% su presupuesto y el crecimiento de las cuentas de RTVE era 0", ha espetado asegurando que "no es razonable" este balance para unas cuentas que también destapan que tanto la deuda de la cadena como el gasto en personal sigue aumentando año tras año.

"Seguiré pidiendo aquí y donde haga falta una financiación suficiente de la televisión pública nacional", ha dicho justificando el gasto público en unas audiencias crecientes, que también han contado con algún varapalo importante como fue el estreno de La Familia de La Tele, programa de entretenimiento presentado por Belén Esteban y María Patiño que apenas duró menos de cuatros.

Rifirrafe con PP y Vox

Además, el presidente de la corporación ha aprovechado su intervención en la comisión parlamentaria para cargar contra PP y Vox, que han criticado la falta de imparcialidad y pluralidad de "Tele Pedro", como la ha calificado el diputado de Vox Manuel Mariscal. Para los de Santiago Abascal, RTVE sirve para que propagandistas de la izquierda se estén "llenando los bolsillos a manos llenas, mientras insultan, manipulan y mienten a los españoles".

En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado popular, que ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez haya convertido la radiotelevisión pública "en un delivery 24 horas de propaganda política politizando toda la parrilla". Así, ha comparado dos mesas de debate mostrando la pluralidad de TeleMadrid frente a la de los programas de RTVE.

Estas críticas no han sido bien recibidas por López, que ha defendido el argumentario de RTVE –bastante parecido al de las formaciones de izquierdas— y ha tachado de "bulos racistas" lo que Vox "hizo en Torrepacheco". "No estamos tampoco para promover el señalamiento al que piensa diferente, ni para juzgar el patriotismo de la gente por su orientación de voto", ha sentenciado haciendo referencia a las estrategias, que, a su juicio, utiliza la derecha para manipular a la población; por lo que, según ha dicho, la radiotelevisión pública necesita fondos para "desmentirlos".