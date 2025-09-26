Begoña Gómez entrará en el juzgado por el garaje porque hay "ambiente hostil y rechazo social"

Begoña Gómez comparece este sábado por quinta vez en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, y por quinta vez ha sido autorizada a hacerlo por el garaje. La comparecencia es para ser informada de que, en caso de que vaya a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, será juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.

La pentaimputada esposa del presidente ha sido autorizada a llegar al juzgado por el garaje después de que lo solicitase así en un informe María Marcos Salvador, directora del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno.

Marcos Salvador aseguraba que "existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente", lo que da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones e insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas de pancartas, tanto a la entrada como a la salida de la investigada.

La magistrada Jueza Decana de los Juzgados de Madrid, María Jesús Barco, ha admitido la solicitud de un trato preferencial a Gómez porque en su opinión y a tenor del informe anteriormente citado, hay "riesgo contra la integridad física de la esposa del presidente".

A un paso del banquillo

Juan Carlos Peinado iniciaba el pasado miércoles el procedimiento para que tanto Begoña Gómez, como su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y el Delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín se sienten en el banquillo de los acusados ante un jurado popular por un delito de malversación de caudales públicos que se habría producido por la contratación de Álvarez con un sueldo público para que atendiese a los negocios privados de la mujer del presidente.

En un auto de 6 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Peinado señala que "tras la práctica de las diligencias que se han llevado a cabo hasta el presente momento", y "tras el auto 540/2025, de la Sección XXIII", de la Audiencia Provincial de Madrid, "se puede colegir con las leyes de la lógica y de la empírica, que se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora, no podía determinarse de forma concreta, y que pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos, por lo que no podía realizarse la transformación de las diligencias previas en la incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado".

El auto concretaba también esta fecha unos días después para citación, que se ha interpretado como una agresión a Begoña Gómez y los demás imputados, pero que en realidad, según han destacado algunos juristas, se corresponde con plazos establecidos por la ley. La comparecencia tendrá lugar este sábado a las 18 horas.