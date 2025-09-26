El PP llama a Enriqueta Chicano al Senado después de que Libertad Digital publicase que Cerdán impuso su nombramiento

El próximo 9 de octubre el PP ha llamado a declarar en la comisión Koldo del Senado a Enriqueta Chicano, la presidenta del Tribunal de Cuentas, después de que Libertad Digital publicase que Santos Cerdán fue el encargado de designarla para el cargo, con el apoyo del PP de Pablo Casado. "Queremos saber por qué tenía tanto empelo Cerdán en nombrarla y qué favor pudo hacerle Chicano por ese nombramiento", ha anunciado la portavoz, Alicia García.

"Como crecen las sospechas sobre una posible financiación ilegal del PSOE, este es un momento adecuado para que Chicano aporte luz sobre este tema", ha añadido García en rueda de prensa de la Cámara Alta. Y es que, fuentes del Tribunal de Cuentas confirmaron a este periódico que "el objetivo del nombramiento era tapar la financiación ilegal del PSOE o no fiscalizar el crowdfunding de Sánchez".

"Santos Cerdán exigió que Chicano fuera la elegida para presidir el Tribunal de Cuentas al considerar que sería la persona más adecuada para cumplir con los objetivos marcados por Pedro Sánchez", añaden estas fuentes. Chicano fue elegida por un acuerdo entre el PSOE y el PP de Casado, a cambio de que el Gobierno facilitara información al partido sobre Isabel Díaz Ayuso.

La fuga de Sánchez del Senado

La portavoz del PP en el Senado ha anunciado también que ha remitido una carta al presidente Pedro Sánchez recordándole que debe acudir a la sesión de control de los martes, "al menos una vez al mes", tal y como recoge el nuevo Reglamento de la Cámara Alta, reformado recientemente para forzar a Pedro Sánchez a acudir.

En la misiva, la portavoz le recuerda que se trata de "una exigencia democrática" no de un "favor" que, además, ahora adquiere rango de ley. La última vez que Sánchez acudió al Senado fue hace dieciocho meses, el 12 de marzo de 2024. "Es una anomalía que su Gobierno haya hecho de la excepcionalidad, costumbre", recoge el texto remitido por el PP, en el que le recuerdan las obligaciones del cargo.

El PP ha anunciado, además, que el próximo miércoles comparecerá en el Senado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el escándalo de las pulseras antimaltrato. "El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el más machista y dañino para las mujeres", ha criticado García, que ha recordado el Sólo sí es sí o el coste de las campañas publicitarias puestas en marcha recientemente, mientras se ahorraban dinero de las pulseras.