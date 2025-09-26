El presidente de Fiscales sobre la presión de Bolaños al CGPJ: "Es lamentable, ni en una película americana de ficción"

"Nos estamos acostumbrando a aceptar cosas o a ver cosas que no son en absoluto normales ni aceptables, el estado de derecho está siendo sacudido desde el principio de la legislatura con la ley de amnistía a cambio de siete votos de Junts", ha denunciado Salvador Viada, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, en referencia a la presión de Moncloa al CGPJ por la causa contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez.

En este sentido, el presidente de la asociación de fiscales ha denunciado en la Noche de Cuesta que "este episodio es totalmente lamentable, el ministro de Justicia, Félix Bolaños no debería tener opción de poder hablar con el CGPJ en estos términos, esto no pasaría si los vocales del CGPJ los eligieran los jueces y no los políticos".

Además ha añadido que "el estado de derecho, que es un conjunto de garantías que tienen todos los ciudadanos y que son las reglas del juego, está sufriendo por razones familiares de Pedro Sánchez". Ha pedido dejar trabajar y funcionar a la justicia y que los jueces vayan resolviendo los casos y "si no están de acuerdo con las resoluciones que recurran".

Falta de igualdad ante la ley

Viada ha apuntado a que "esto demuestra una falta de igualdad ante la ley, porque los ciudadanos no pueden tener un cauce directo ante el CGPJ para resolver sus conflictos, mientras que el Gobierno considera que tiene ese cauce".

"Es lamentable, pero mirando algo positivo, veo a la presidenta del CGPJ y del Supremo, Isabel Perelló y veo una juez, no una política. Con el equilibrio que hay de fuerzas políticas dentro del CGPJ, hasta cierto punto me tranquiliza que esté para resolver los conflictos", ha explicado.

En paralelo al buen hacer de estas instituciones, Viada ha hecho la comparación odiosa con el mal funcionamiento del Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido o la Fiscalía General del Estado con el imputado Álvaro García Ortiz.

"O defiendes al Gobierno o a la ley"

Respecto a que la Fiscalía haya salido a defender al Gobierno por su fracaso con las pulseras antimaltrato, Viada ha señalado que "la fiscalía ha estado en la órbita del Gobierno porque depende del Ejecutivo que es quien lo elige, eligen a personas de cierta afinidad, y tanto Álvaro García Órtiz y Dolores Delgado olvidan el principio de neutralidad. "No se puede estar en los dos lados, o defiendes al Gobierno o a la ley, y cuando el Gobierno se la salta tienes que estar del lado de la ley", ha reprochado Viada.

A su juicio, "hay una sincronía absoluta entre Fiscalía y Gobierno, llegado al conflicto, el Fiscal sale para aliviar al Gobierno" .Tal es así, que "el Fiscal se va a sentar en el banquillo por utilizar la institución para perjudicar a una rival política, esto hace 10 años diríamos que es una película americana de ciencia ficción", ha zanjado.