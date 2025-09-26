La tertulia de Cuesta: "Es surrealista que un buque militar escolte una flotilla de activistas en aguas internacionales"

Carlos Cuesta, Pablo Planas, Raúl Vilas y Sandra León han analizado los asuntos más relevantes de la actualidad política y social, entre ellos el apoyo del Gobierno a la flotilla de Greta Thunberg y Ada Colau, la nueva asociación para desafiar a Pedro Sánchez, las polémicas judiciales en torno a Begoña Gómez y su próxima citación judicial.

En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, se han tratado diversos temas que han generado debate y polémica. Uno de los asuntos centrales ha sido la flotilla. Pablo Planas ha opinado sobre esta medida, señalando que "resultaba gracioso, era una historia curiosa de perroflautas de crucero revolucionario, pero es una historia grave, ahora están utilizando instrumentos del Ejército en una misión que no ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados, es decir, que se salta todas las leyes y el respeto por la democracia".

Por su parte, el presentador Carlos Cuesta ha explicado: "Lo que está ocurriendo, es que a un grupo de activistas que van a violar aguas territoriales se les esté dando escolta con un buque, ya el hecho de que sea bandera española ya es surrealista; el hecho de que encima sea un buque armado, que sea de la Armada española, un buque de guerra ya no es que sea surrealista, ya es de altísima tensión".

Otro tema de peso que se ha abordado ha sido la creación de una nueva asociación formada por históricos dirigentes del PSOE, denominada Asociación para el Consenso Social y la Democracia, cuyo objetivo es enfrentarse públicamente al liderazgo de Pedro Sánchez, a quien acusan de un estilo de gobierno "populista" y "antidemocrático". Consideran urgente actuar para evitar que Sánchez se perpetúe en el poder y denuncian su control absoluto del partido. Esta asociación recorrerá España para buscar apoyos.

Raúl Vilas, director de Libertad Digital, ha señalado que "como organización política, el Partido Socialista está destrozado; solo existe ahora mismo el partido sanchista, ya no es una expresión teórica, sino que es la realidad del partido".

En cuanto a la controversia judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, el ministro Félix Bolaños ha mostrado su preocupación por las decisiones del juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a Gómez. Bolaños ha calificado estas actuaciones como "incomprensibles" y perjudiciales para el buen nombre de la Justicia, y ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actúe con rapidez para responder a sus reclamaciones, negando que Moncloa haya presionado para influir en el proceso.

En un audio, Bolaños ha dicho: "Yo lo hice con total discreción, es decir, no quise hacerlo público porque lo que pretendo es que el Consejo General del Poder Judicial haga su trabajo con tranquilidad. Yo no lo hice público, lo hizo el afectado. Ahora lo que le pido al Consejo General del Poder Judicial es agilidad, que resuelva cuanto antes esas quejas para preservar el buen nombre de la justicia en nuestro país".

Carlos Cuesta, sobre estas declaraciones, ha señalado: "Hace tiempo que no escuchaba una frase más delatora de las ansias totalitarias y dictatoriales de una persona, pero lo digo literalmente, eh, hace muchísimo tiempo que no escuchaba una frase así; o sea, yo lo hice con total discreción, sí usted hizo un acto absolutamente impresentable de presión al Poder Judicial, una cosa que está prohibida en cualquier sistema democrático; si usted debería haberse eliminado".

Por último, la tertulia ha tratado la próxima comparecencia de Begoña Gómez en los Juzgados de Plaza de Castilla, prevista para este sábado a las 18 horas, acompañada de su asesora y el delegado del Gobierno, en un trámite legal por un caso de posible malversación. Por motivos de seguridad y ante un ambiente hostil, se le ha autorizado entrar por el garaje, como en ocasiones anteriores, para garantizar su protección y el normal funcionamiento del juzgado.

Raúl Vilas ha comentado sobre este asunto que "es una ciudadana particular y que está contando con la defensa de más de 20 ministros, de la Fiscalía General del Estado y de prácticamente todo el aparato del Estado". Además, ha lamentado que "se está deslegitimando el Estado de Derecho en beneficio de un tipo con unas ansias autoritarias verdaderamente preocupantes".