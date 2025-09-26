Con su clásico, "viva España y viva la libertad", Carlos Cuesta ha comenzado su editorial, en el que ha señalado como maniobra el Gobierno con la flotilla camino de Israel para tapar la corrupción:"Lo que está haciendo es ilegal", ha señalado que para los que respetamos las leyes es una "barbaridad". Este buque de guerra "representa a España y lo está haciendo sin el permiso del Parlamento, que es a quién le corresponde debatir las políticas de Defensa".

Así las cosas, Cuesta se ha preguntado irónicamente sí ¿Está controlando el Parlamento las maniobras en Defensa del Gobierno? Y para más inri, en un territorio que está en guerra. ¿Qué va a hacer nuestra flotilla, va a crear un conflicto internacional? Y es que, "cuando te ves acosado por todas partes, generas escándalos mayores para tapar los de corrupción".

Cuesta ha explicado que "el barco va camino de aguas de Israel, habrá protagonizado una invasión". ¿Quién lo dice? "Lo determina la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe expresamente la invasión de territorio ajeno."

En este sentido, ha señalado que "como ocurra algo nos vamos a ver metidos en una especie de intento de provocación de guerra con Israel". Fuentes diplomáticas, no dan crédito como "en los minutos de descuento, Pedro Sánchez, acorralado por la corrupción por todas partes, -que se tenía que haber marchado hace siete años antes de entrar como presidente por el bien de España-, esté llevando a un posible enfrentamiento entre España e Israel".

"Como tenga la oportunidad de encontrar algo con lo que tapar sus escándalos de corrupción, independientemente del daño que haga a España, será capaz de hacer cualquier cosa por sobrevivir un minuto más", ha zanjado Cuesta.