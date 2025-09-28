Menú
Así fue el pograma especial de 'Es la Mañana de Federico', desde el Teatro Amaya en Madrid, donde decenas de oyentes pudieron escucharlo en directo.

Así recibió Madrid al programa 'Es la Mañana de Federico' desde el teatro Amaya

Así fue el pograma especial de 'Es la Mañana de Federico', desde el Teatro Amaya en Madrid, donde decenas de oyentes pudieron escucharlo en directo.

Temas