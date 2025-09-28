Menú
Carlos Cuesta compara el caso del hermano de Sánchez con el intento del Gobierno de manchar a Ayuso.

La cortina de humo de Sánchez: así intentan comparar al 'hermanísimo' con el novio de Ayuso

Carlos Cuesta compara el caso del hermano de Sánchez con el intento del Gobierno de manchar a Ayuso.

Temas

0
comentarios