Sánchez, atrapado: el caso David Sánchez apunta a la "influencia" del presidente en el enchufe

La Audiencia Provincial de Badajoz señala la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE en mayo de 2017 como decisiva para enchufar a su hermano David Sánchez en la Diputación Provincial pacense. Los magistrados responden los recursos presentados por David Sánchez y por la Fiscalía en los que se intentaba restar importancia a la figura de Pedro Sánchez para enchufar a su hermano en la Diputación.

Los magistrados de la Audiencia de Badajoz rebaten tal argumento: "Se viene a restar capacidad de influencia de Don Pedro Sánchez por el hecho de haber renunciado a la secretaría general del partido en octubre del 2016 y no revalidar su reelección hasta mayo de 2017, olvidando que precisamente en ese mes de octubre, es cuando se propone la creación de puesto, siendo hasta ese preciso momento secretario general el mismo, trascurriendo solo siete meses hasta la revalidación de nuevo el mes de mayo de 2017 como aquel en que se inicia el proceso de nombramiento de su hermano para el cargo creado anteriormente".