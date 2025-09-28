Sánchez sabía que las pulseras antimaltrato fallaban 20 meses antes

A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere minimizar el escándalo de los brazaletes que protegen a las víctimas de violencia machista, este fue advertido en varias ocasiones de los fallos que estaba generando el sistema Cometa y que dejaban desprotegidas a aquellas mujeres que habían interpuesto una denuncia contra su pareja.

La Fiscalía General del Estado ya aludía en su memoria de 2024 a una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores, que impidió que los juzgados pudiesen analizar quebrantamientos de penas de alejamiento, por no disponer de los datos anteriores a marzo de 2024.

Sin embargo, el Gobierno no ha esclarecido el problema de las pulseras hasta cambiar el operador adjudicatorio del servicio de pulseras desde la tecnológica Telefónica a Vodafone. En esta transición, se han perdido los datos de seguimiento de varios meses que han conducido al sobeseimiento temporal de algunos casos y a absoluciones en otros.