Alejo Miranda a Chivite: "Se le tendría que estar cayendo la cara de vergüenza por mentir abiertamente"

En el último programa de La Noche de Cuesta, en esRadio, Carlos Cuesta ha entrevistado a Alejo Miranda, portavoz del PP en la comisión de investigación del Senado, para analizar las últimas revelaciones sobre las adjudicaciones de obras en Navarra y su conexión con la trama socialista.

Miranda ha sido tajante con la presidenta navarra, María Chivite, que hoy ha comparecido en el Senado por el caso Cerdán: "Se le tendría que estar cayendo la cara de vergüenza, como a todo el Gobierno socialista, porque cambian de versión en la misma comparecencia. O mejor dicho: mienten abiertamente y con la boca llena. No se puede empezar diciendo que no intervenía en adjudicaciones y terminar reconociéndolo en la misma sesión".

El portavoz popular ha añadido que Chivite no solo ha admitido irregularidades administrativas, sino que incluso ha presumido de ellas: "Reuniones sin actas, comidas con futuros adjudicatarios en plena licitación… Y todo mientras el mentor de la señora Chivite, el señor Cerdán, era dueño del 45% de la empresa que se llevó la obra más importante de Navarra".

Los túneles de Belate

Ha recordado que los túneles de Belate fueron licitados por 76 millones y adjudicados por unos 62 millones: "La UTE tenía un 15% y Cerdán era dueño del 45%. Eso son más de cinco millones directos al bolsillo del mentor de la presidenta. Y aún así venía a la comisión a decir que estaba orgullosa de cómo gestionaron todo esto".

Miranda también ha señalado la imagen de Chivite saludando a Cerdán de manera militar: "Esa foto evidencia que la presidenta estaba literalmente a sus órdenes. Es el reflejo de cómo se ha gestionado Navarra en estos años".

El senador popular ha denunciado además la prórroga irregular del presidente de la mesa de contratación: "Se prorrogó del servicio activo a un funcionario hasta los 72 años, cuando la obligación era jubilarse. Su voto fue determinante y condicionó la adjudicación de la obra más grande de la historia de Navarra. Otros funcionarios presentaron votos particulares y recursos, pero aquel voto condicionado inclinó la balanza".

Chivite se reunió hasta en cuatro ocasiones con Antxón Alonso

Miranda ha subrayado otro hecho relevante de la comparecencia: "Hoy María Chivite reconoció que se reunió hasta en cuatro ocasiones con Antxón Alonso durante la pandemia, dos veces en 2020 y dos en 2021. Yo le he pedido que se comprometiera a entregar las actas de esas reuniones, y su respuesta fue tremenda: ha dicho que no había actas. Reuniones opacas, sin documentación".

El portavoz del PP en el Senado ha concluido asegurando que lo que se está destapando demuestra que "no son dos tramas separadas. La trama de Navarra es la misma que después escaló al Ministerio de Transportes y al Gobierno central. Servinabar en Navarra es la misma Servinabar en la trama de mordidas del PSOE en toda España".