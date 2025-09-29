La presidenta de Navarra, María Chivite, se ha visto obligada a admitir durante su comparecencia en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo que utilizó al exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, como intermediario con el Gobierno de Pedro Sánchez para obtener subvenciones destinadas a obras. La líder socialista ha reconocido que Cerdán acudía a reuniones con ministerios tanto por iniciativa propia como a petición suya.

"En varias ocasiones me acompañaba el señor Santos Cerdán a algunas de las reuniones que he mantenido en los ministerios y se lo solicitaba yo en algunas ocasiones se lo pedía y en otras ocasiones no se lo pedía", ha manifestado Chivite ante la senadora de UPN, Mar Caballero. Aunque Chivite ha reiterado en varias ocasiones que "nunca consultó con él" ninguna de las adjudicaciones realizadas por su Gobierno.

"¿En calidad de qué?", ha retomado la senadora Mar Caballero, ante lo que María Chivite se ha limitado a justificar la presencia de Santos Cerdán en las reuniones alegando su condición de diputado por Navarra, "cuya tarea es velar y reclamar las tareas y falta de estructuras del Gobierno de España en Navarra". A pesar de ello, la presidenta ha asegurado no haber abordado con él, de forma específica, la licitación del túnel de Belate, una obra adjudicada precisamente a Servinabar-Acciona, la empresa de la que el propio exsecretario de Organización del PSOE poseía el 45% del capital, según el informe de la UCO. "Los cargos políticos no influyen en las tramitaciones administrativas", ha reiterado.

Defendiendo la legalidad de los contratos, Chivite ha anunciado que presentará alegaciones al informe de Anticorrupción que apunta "irregularidades" en la adjudicación. Visiblemente alterada ha evitado pronunciarse sobre si mantiene su confianza en Santos Cerdán. "¿Confía en el señor Cerdán?", ha insistido el senador del PP, Alejo Miranda a lo que la presidenta navarra se ha escudado en que "estamos en pleno proceso judicial". Aunque ha desvelado que habló con él la misma mañana en que se hizo público el demoledor informe de la UCO, que lo señala gravemente y ha motivado su ingreso en prisión preventiva.

La dirigente socialista ha admitido que se enteró por la prensa de que la pareja de su exnúmero dos, Ramón Alzórriz, trabajaba para Servinabar. Ha insistido en que le retiró "la confianza a nivel personal", pero no profesional, manteniéndolo en el Grupo Parlamentario Socialista en Navarra y defendió que Alzórriz "no ha cometido ningún delito".

En relación con el nombramiento de Óscar Chivite como consejero, la presidenta no ha dudado en afirmar que "confía" en él, queriendo matizar que no se trata de su tío, "porque no es el hermano de mi padre". En todo caso, fue su familiar quien en calidad de consejero ordenó el traslado de Lorenzo Serena, secretario de la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate, a una nave, tras denunciar presuntas irregularidades en la adjudicación.

También ha subrayado el papel "determinante" de Jesús Polo, presidente de la mesa de contratación que adjudicó las obras a la UTE Servinabar-Acciona, a quien el Gobierno permitió prorrogar su jubilación.