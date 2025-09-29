La agenda de Koldo acredita contactos de la trama con el jefe de gabinete de Montero previos a los negocios del covid

El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acaba de asestar un duro golpe a la vicepresidenta María Jesús Montero. Ella ha puesto la mano en el fuego por su jefe de gabinete, Carlos Moreno, y el juez dice que los favores que le pidió la trama, casualmente, se materializaron. Se trataba de un aplazamiento fiscal para una empresa relacionada con los negocios del covid. Y, como denunció, Víctor de Aldama, la trama habría pagado a Moreno 25.000 euros en mano por ese privilegio. Pero la documentación entregada al juez a la que ha tenido acceso Libertad Digital detalla otro contacto previo entre Koldo García Izaguirre y Carlos Moreno. Uno producido el 18 de diciembre de 2019, como refleja la agenda personal de Koldo. Y ese no pudo ser para los contratos del covid, porque en aquella época no había estallado el covid en España y el Gobierno se dedicaba a negar la mínima importancia al virus. Y aquel día, a las 8:45 de la mañana, la agenda de Koldo marcaba con esa prisa una llamada a Carlos Moreno. Traducido, que el primer contacto de Koldo con el jefe de gabinete de Montero delata otro negocio aún oculto.

El magistrado Leopoldo Puente señala lo siguiente en su último auto: "En ese mismo contexto, don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado logró que don Koldo García, siempre en términos indiciarios, con el conocimiento y la aprobación de don José Luis Ábalos, desplegara también su influencia para que el primero de ellos lograra reunirse con don Carlos Moreno Medina, quien era en ese momento jefe de gabinete de la Ministra de Hacienda y Función Pública, doña María Jesús Montero Cuadrado; reunión que efectivamente se llevó a término y que, en ese caso, tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas del Sr. de Aldama, aplazamiento de la deuda tributaria que, en efecto, se llevó finalmente a término". Pero todo eso ocurrió meses después y ya con el covid en plena explosión.

Contratos de mascarillas

El covid estalló en 2020. El Real Decreto de estado de alarma, confinamiento y habilitación de los contratos de urgencia -sin casi controles- llegó el 14 de marzo. Y el primer contrato de la trama fue cerrado el 21 de marzo de aquel año 2020. Por lo tanto, todo lo investigado respecto a los contratos de mascarillas debió ocurrir a partir de esa fecha. Pues bien, la información aportada por Víctor de Aldama y la agenda personal de Koldo García Izaguirre prueban que hubo un contacto previo de la trama con el jefe de gabinete de Hacienda: en diciembre de 2019. O, dicho de otra manera, la primera gestión llevada a cabo con la persona a la que Aldama acusa de haber recibido 25.000 euros en metálico por aplazar el pago de impuestos a sociedades de la trama tuvo que ser por otro negocio aún no revelado: uno previo a los contratos del covid, pero sí propio de la trama.

Víctor de Aldama declaró en sede judicial que pidió un "favor" fiscal a Carlos Moreno, el jefe de Gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, para que mejorara el trato a una de sus sociedades. Aldama ha asegurado que el jefe de Gabinete de Montero no lo rechazó y le dijo que "antes" tenía que hablarlo con su "jefa".

Según Aldama, efectivamente, lo solicitado se cumplió y le pagó 25.000 euros, es decir, que se materializó un soborno. Montero ha desmentido siempre estas afirmaciones. Pero, de momento, las conversaciones interceptadas por la UCO en la investigación del caso PSOE encajan con la acusación porque hubo varias reclamaciones de Aldama a Koldo García Izaguirre para que intercediera ante Hacienda por el trato recibido por sus sociedades y Koldo, efectivamente, se comprometió a solucionar el asunto.

Es más, hay un elemento probatorio adicional: la agenda de Koldo. Y esa agenda, de nuevo, recoge los siguientes encuentros con "Carlos de Hacienda" —Carlos Moreno es el jefe de gabinete citado por Aldama en su acusación—: el primero a las 13:30 del 1 de septiembre de 2020; el segundo a las 8:30 del 14 de septiembre del mismo año.

Agenda Koldo García

Pero hubo una gestión previa. Aldama habla de encuentros suyos que dieron comienzo en diciembre de 2019. Y, por el momento, la misma agenda personal de Koldo puede certificar una gestión adicional y previa a los encuentros mencionados: la agenda de Koldo incluye una gestión telefónica denominada "Carlos Hacienda": una llamada del 18 de diciembre de 2019 a las 8:45 horas. Y esa no pudo ser sobre los contratos del covid ni sobre los beneficios obtenidos con ese foco de negocio. Básicamente, porque ese foco de negocio ni había nacido ni se sabía si iba a nacer con esa fuerza en diciembre de 2019.