Peinado exige disculpas a Iglesias y Ekaizer por llamarlo "prevaricador" en 'Malas Lenguas' o se querellará contra TVE

El magistrado Juan Carlos Peinado ha exigido disculpas al fundador de Podemos y habitual colaborador de RTVE, Pablo Iglesias, por llamarlo "prevaricador" en el programa Malas Lenguas, presentado por Jesús Cintora. El juez que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha presentado una demanda de conciliación que se refiere a unas declaraciones de Iglesias en las que lo llamaba prevaricador: "Yo creo que quizá tenga razón la gente que dice que Peinado es un prevaricador".

Iglesias dijo estas palabras el pasado 21 de agosto en el espacio dirigido por Cintora en conversación con el colaborador Ernesto Ekaizer en las que el exdirigente morado aseguraba que Peinado está "blindado, como toda la derecha judicial" debido al pacto al que llegaron PP y PSOE para reformar el Consejo General del Poder Judicial. "Este señor se va a ir de rositas", espetó sobre las consecuencias de la instrucción que está llevando contra Begoña Gómez, que, a su juicio, es interesada y responde a objetivos políticos.

Como se explica en la demanda a la que ha tenido acceso Europa Press, un juzgado madrileño de Pozuelo ha citado este jueves al director de RTVE, Sergio Calderón, para dar cuentas sobre las palabras de Iglesias. A los colaboradores y a Calderón, Peinado les reclama que "se avengan a reconocer que la imputación de prevaricación es rotunda y radicalmente falsa, del mismo modo que la afirmación de que su actuación jurisdiccional responda a fines espurios, intereses políticos o motivaciones personales".

Además, les reclama a los demandantes un pago de forma solidaria de 60.000 euros en concepto de indemnización por "daños morales y perjuicio causado por la difusión de informaciones falsas, injuriosas y atentatorias contra su honor". Así, les exige que se disculpen por haber "atentado contra su reputación personal y profesional mediante imputaciones señaladas" en el mismo programa en el que lo llamaron prevaricador. Algo que debe ir acompañado de no volver a realizar acusaciones "difamatorias, vejatorias, injuriosas o calumniosas vinculadas" a él.

Esta demanda de conciliación ha sido presentada en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pozuelo de Alarcón y reclama la presencia de los abogados de las partes este jueves. Según ha reconocido RTVE, esta demanda afecta también a Ernesto Ekaizer y al presidente de TVE, a los que el magistrado Juan Carlos Peinado ha advertido de que se querellaría finalmente contra ellos si no atienden a sus demandas.