Alicia García planta cara a Sánchez por saltarse la ley en el Senado

La senadora del Partido Popular, Alicia García, ha cargado contra Pedro Sánchez por incumplir de forma flagrante sus obligaciones en el Senado. García ha recordado que, tras la reforma del artículo 164 del reglamento, el presidente del Gobierno está obligado a responder a las preguntas de control al menos una vez al mes durante los periodos ordinarios de sesiones.

"El reglamento es ley y la ley se cumple", ha sentenciado la senadora popular, denunciando el absentismo de Sánchez en la Cámara Alta y su desprecio a las instituciones. Además, ha revelado que envió una carta al presidente para exigir explicaciones, sin recibir hasta ahora ninguna respuesta.

Para el PP, la falta de respeto de Sánchez al Senado confirma su tendencia a gobernar de espaldas a la ley y sin rendir cuentas a los españoles.