La trama de presuntas obras públicas amañadas por el Gobierno del PSOE se enfrenta a delicadas confirmaciones. Y una de ellas ha llegado de la mano de María Chivite, la presidenta socialista de Navarra. Chivite ha confirmado que pidió a Santos Cerdán financiación del Gobierno para las obras del túnel de Belate, en las que participó la empresa del propio Cerdán.

A Chivite le perseguirán siempre dos fotos con Cerdán: una en la que ella se cuadra ante él –porque era el verdadero líder del socialismo navarro–, y otra de una cumbre de su Gobierno con Transportes, con Cerdán presente, para desbloquear el contrato de las obras de Belate que fueron adjudicadas por 67 millones a Servinabar, empresa en un 45% del propio Santos Cerdán.

La comisión de investigación del Senado ha servido para que Chivite haya admitido que pidió a Cerdán su mediación con el Gobierno central para lograr la financiación necesaria de ese proyecto. Pero es que esa obra acabó adjudicándose a una UTE en la que estaba la empresa de Cerdán y Antxon Alonso.

Reuniones con Antxon Alonso

Chivite también acaba de reconocer que no hay actas de ninguna de las cuatro reuniones que mantuvo con Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar. Según la ley, cualquier reunión con un licitador de un contrato público debe ser registrada mediante estas actas. Una de esas reuniones estuvo centrada en el proyecto de Mina Muga, que abrió las puertas de la trama en Navarra. Y que Chivite, como ha confesado ya, ha comentado con la vicepresidenta Sara Aagensen en una reunión reciente.

La presidenta de Navarra, además, ha admitido que también se ha reunido con Koldo García Izaguirre y conocía a su mujer, Patricia. A ambos les incluyó en unas listas electorales de las que ella, como ha afirmado, era "la máxima responsable". Chivite negó una y otra vez tener miedo a los audios que pueda tener Koldo sobre ella, aunque pueda existir una "conversación para tumbarla", como aseguró el exasesor. Tampoco dice temer a Cerdán, del que, afirmó, no reniega.

Hay que recordar que Bernardo Ciriza, presidente del PSN que, desde su cargo de consejero, dio el contrato millonario de los Túneles de Belate a Servinabar, la empresa de Antxon Alonso (el empresario amigo de Santos Cerdán) y el propio Santos Cerdán también ha comparecido ya y ha deslizado información muy delicada.

Ciriza negó una y otra vez que supiera que su compañero de partido fuera dueño de esa empresa. Pero su contundencia se vino abajo en el momento en el que se le preguntó si esta trama de presuntas mordidas por contratos de obra pública había servido para financiar irregularmente al partido que preside: "Que yo sepa, no", ha dicho. Todo ello, siendo presidente de la formación.

Contratos millonarios

Los miembros del Senado no dejaron de sorprenderse por una respuesta un tanto singular. Porque como presidente de partido, o sabes cómo se financia el PSN o no lo sabes. Pero afirmar "que yo sepa, no" es, cuando menos curioso.

Es más, que en su cargo de consejero de Cohesión Territorial aceptara contratos millonarios para una empresa que nada tenía que ver con la obra pública ni con la materia de la adjudicación –Servinabar era una empresa de logística–, aún más. De hecho, esos contratos llevan la firma de Jesús Polo Soriano, al que él mismo blindó como presidente de las mesas de contratación desde 2019 a 2024 incluso cuando ya existían sospechas de irregularidades: "Cuando se contó con este señor, no sabíamos lo que iba a venir", llegó a afirmar.