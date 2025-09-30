Cira García Domínguez: "Seguimos exactamente igual" pero con "nuevas competencias"

El programa de La Noche de Cuesta de esRadio ha contado con la participación telefónica de Cira García Domínguez, Titular del Juzgado de Violencia sobre la mujer número 1 de Getafe, para hablar de las novedades que afectarán a los jueces de violencia machista.

"Prepárense porque, tras la polémica de las pulseras, los jueces de violencia machista han emitido un comunicado" en el que avisan de que van a tener "una sobrecarga de trabajo tan brutal que se van a quedar prácticamente colapsados", ha señalado Carlos Cuesta.

El Gobierno había prometido un incremento del 50% de las plazas destinadas a las Secciones de Violencia sobre la Mujer "No se ha cumplido su promesa" 🎙️Cira García Domínguez, titular del juzgado de violencia sobre la mujer #NocheDeCuesta pic.twitter.com/pFB9yoXkC1 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 30, 2025

Los juzgados de violencia sobre la mujer van a pasar a asumir también "la competencia para conocer de los delitos sexuales fuera de la pareja (o expareja), la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina…", ha explicado Cuesta. El Gobierno "consciente de que esto los va a saturar y colapsar" les había prometido un "incremento del 50% de las plazas", ha precisado.

"No se ha cumplido su promesa"

García Domínguez ha sido tajante y ha señalado que "no se ha cumplido su promesa". La Titular del Juzgado ha criticado que "seguimos exactamente igual: con los mismos recursos, con los mismos medios" pero con "nuevas competencias que lógicamente van a colapsar los Juzgados de Violencia".

Por otro lado, también ha explicado que si se suma esta nueva carga de trabajo "todo va a sufrir una demora". "Además, tenemos que tener en cuenta que los Juzgados de Violencia llevan también, aparte de las causas penales, todos los procedimientos de familia que se derivan de esas causas", ha añadido.

En cuanto a la carga de trabajo adicional, García Domínguez ha señalado que desde el ministerio estimaron que el incremento de la carga de trabajo supondría un 12%. "Nada más lejos de la realidad, lo que hemos cifrado en algunos juzgados es un incremento de trabajo en torno al 20%".

De igual manera, también ha señalado que los delitos contra la libertad sexual que van a asumir "son delitos que tienen una gran complejidad". "No solamente tenemos que hablar de números sino también de qué tipo de delitos y qué complejidad tiene la instrucción de estos delitos", ha matizado.