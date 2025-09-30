El presentador de La Noche de Cuesta de esRadio, Carlos Cuesta, ha dirigido su editorial de este martes sobre las últimas revelaciones judiciales que afectan directamente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

"Más malas noticias para Begoña Gómez. La UCO certifica que el trabajo de la asesora de la mujer de Sánchez no era ese, dependía directamente del presidente y para colmo, planteó a la Complutense cobrar por asesorías externas a través de la cátedra. ¿Saben por qué concepto? Por asesorías para cobrar subvenciones del gobierno de su marido", ha comenzado denunciando Cuesta en su programa.

El periodista ha subrayado también que Pedro Sánchez "vuelve a incumplir la Constitución", al no presentar los Presupuestos Generales pese al mandato expreso de la Carta Magna. Y, en clave internacional, ha apuntado a la contradicción del Ejecutivo al cargar contra Israel mientras "el plan de paz para Gaza ya lo ha aceptado" el Estado hebreo, quedando únicamente en manos de la organización terrorista Hamás.

"Sánchez vuelve a incumplir la Constitución, no presenta los presupuestos generales, pese al mandato expreso de la Carta Magna"#NocheDeCuesta pic.twitter.com/2DFNS9rQJi — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 30, 2025

Los 303 demoledores folios contra Begoña Gómez

En su repaso a los informes judiciales, Cuesta ha recordado los "303 demoledores folios del informe de la Intervención General del Estado" que detallan cómo Juan Carlos Barrabés, amigo y socio de Begoña Gómez, multiplicó "por 141 veces" el dinero obtenido en concursos públicos tras las cartas de recomendación firmadas por la mujer del presidente. "El sistema utilizado era, literalmente, ilegal", ha citado textualmente el presentador.

Además, ha destacado los "34 folios de la UCO" que prueban que Cristina Álvarez, presentada como asesora de Gómez, en realidad dependía de la Presidencia del Gobierno y mantenía hasta "235 correos electrónicos con el ex-vicerector de la Complutense, 121 de ellos con relevancia penal".

"Esta va a ser la prueba clave para mandar al banquillo con jurado popular a Begoña Gómez"#NocheDeCuesta pic.twitter.com/agqNhjEW2P — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 30, 2025

Frente a estas evidencias, Carlos Cuesta ha criticado la versión de la ministra Pilar Alegría, quien sostiene que "no hay nada" en esas comunicaciones. El presentador ha respondido ante esto que la Audiencia Provincial será la encargada de decidir si estas pruebas envían a Gómez "a juicio por jurado".

La red de amistades y familiares beneficiados

El editorial ha repasado también la red de amistades y familiares beneficiados: desde la colocación de Cristina Álvarez en Moncloa para gestionar negocios privados, hasta los contratos adjudicados a Barrabés por Red.es a través de otro amigo personal de Sánchez, pasando por el papel de David Sanza en la búsqueda de patrocinios y el hermano del presidente, David Sánchez, vinculado a proyectos financiados con fondos europeos.

"Han implantado una órbita de corrupción pestilente", ha sentenciado Cuesta, que ha ironizado con que el Gobierno ha creado su propia beauty: "la familia del presidente y todos sus amigos". Y ha concluido con un mensaje directo y tajante a los votantes socialistas: "¿En serio? ¿Esto es socialismo?".