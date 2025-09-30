El Gobierno se reafirma en la "inocencia" de Begoña Gómez: "En esos correos no sale el nombre del presidente"

El Gobierno insiste en defender a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a pesar de los cientos de correos que confirman que su asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, hizo de intermediaria con empresas para financiar la cátedra de la esposa de Sánchez. "Estamos donde hace un año y medio, no hay nada", ha reiterado en varias ocasiones la ministra portavoz, Pilar Alegría. Desde el Ejecutivo, sostienen que la esposa del presidente requiere apoyo en su día a día, en asuntos de logística, incluyendo asistencia personal y seguridad. Aseguran que en ningún momento la asesora de Begoña Gómez dejó de desempeñar esas funciones, por lo que descartan cualquier indicio de malversación.

"Sabemos lo que ya sabíamos, que no hay nada, sabemos y somos conscientes que la verdad pondrá las cosas en sus sitio y demostrará lo que ya sabíamos, que Begoña Gómez es inocente", ha zanjado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Alegría ha asegurado que el informe de la UCO "vuelve otra vez a decir que no hay ningún tipo de irregularidad en los contratos", al tiempo que ha esgrimido que en esos correos "no hay nada" porque "no hay nada que encontrar". "En ningún caso aparece Gobierno de España o presidente del Gobierno", se ha ceñido en decir la ministra portavoz.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, detectó un posible fraude de ley y discriminación en contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés. Dichos contratos incorporaban cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, según consta en las pesquisas de la Fiscalía Europea por la posible afectación a fondos comunitarios. Pese a la gravedad de las advertencias, desde Moncloa restan importancia al asunto.

La portavoz del Ejecutivo ha defendido que "ese tipo de observaciones se ciñen al procedimiento de contratación vigente desde 2011", subrayando que "se han resuelto 1.600 expedientes" con el mismo sistema, sometidos a "33 auditorías", sin que jamás se haya cuestionado su legalidad. De hecho desde Moncloa, tachan las cartas de recomendación de "intrascendente".

Desde el gobierno argumentan que el rol de la esposa del presidente del Gobierno no está regulado, por lo que se amparan en la idea de que, al no estar expresamente prohibido, está permitido.