Alberto Núñez Feijóo ha anunciado un conflicto de atribuciones del Senado ante el Tribunal Constitucional por el "bloqueo sistemático de las leyes del PP aprobadas en la Cámara Alta". El presidente del partido ha recordado que hay 31 normas paralizadas por el Congreso, 17 de ellas con muchas posibilidades de salir adelante por el apoyo de Vox y Junts.

El anuncio, hecho ante los senadores de su partido, ha ido acompañado de una advertencia directa a la presidenta de las Cortes, Francina Armengol: tanto ella como los miembros de la Mesa del Congreso (de PSOE y Sumar) tienen una responsabilidad individual en estas decisiones y, por tanto, irán a los tribunales y presentarán una denuncia personal contra ellos, si no cesa de inmediato este bloqueo.

Y es que la artimaña empleada por los partidos de Gobierno es prorrogar sine die el plazo de enmiendas a las leyes aprobadas por el Senado. Una práctica que han llevado a cabo hasta en 60 ocasiones, para frenar la capacidad legislativa de la Cámara Alta, dada la mayoría absoluta que ostenta el PP, con la que podría dejar en evidencia la minoría del Gobierno y su incapacidad para sacar leyes adelante.

De hecho, Feijóo ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha perdido en lo que va de legislatura hasta 163 votaciones, a lo que se une la falta de Presupuestos Generales del Estado, que permanecen prorrogados desde hace tres años y se aprobaron por última vez en la anterior legislatura, con una configuración distintas de las Cortes.

Es la séptima vez que el PP plantea un conflicto de atribuciones ante el TC entre el Senado y el Congreso, y con el Gobierno, como hizo con la Ley de Amnistía o la mutilación de enmiendas a la Ley de Desperdicios Alimentarios que fueron aprobadas por el Senado. Entre las leyes bloqueadas que podrían salir adelante, la del desalojo exprés de okupas, rebajas de impuestos o mejoras en las condiciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Feijóo ha avanzado también que el Plan de Calidad Institucional del PP incorporará un bloque importante para que el Poder Legislativo recupere su independencia que le otorga la Constitución y no se vea "suplantado" por el Ejecutivo: "El Senado es una Cámara tan legítima como el Congreso e intentar bloquearla es actuar contra la voluntad popular", ha dicho.