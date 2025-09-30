Pablo Iglesias se victimiza por la demanda de Peinado y le achaca "una actitud golpista": "Persigue a RTVE"

El fundador de Podemos Pablo Iglesias se ha victimizado este martes después de haber sido denunciado por el magistrado Juan Carlos Peinado por haberlo llamado "prevaricador" debido a la instrucción que está realizando para perseguir los posibles delitos que haya podido cometer la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

"Es un juez que está denunciando a la radiotelevisión pública y esto es enormemente grave", ha espetado el exdirigente morado al respecto de la demanda de conciliación que el juez Peinado ha interpuesto sobre él, el colaborador de RTVE Ernesto Ekaizer y sobre el director de RTVE, Sergio Calderón, como responsable de la cadena en la que se emitieron lo que Peinado considera "injurias y difamaciones" sobre él.

En este contexto, Iglesias ha argumentado que "a la derecha judicial le preocupa que la radiotelevisión pública haya roto el monopolio mediático de la derecha", ya que, a su juicio, la cadena presidida por José Pablo López es la única que se desmarca de las órdenes de las élites de la derecha. Así se ha pronunciado en el mismo programa, Malas Lenguas, en el que pronunció las "acusaciones vejatorias –según Peinado—" al titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

"Gravísimo"

Así, ha atacado de nuevo a Peinado en el programa presentado por Jesús Cintora asegurando que la derecha judicial "está persiguiendo a periodistas y analistas que en la televisión pública están diciendo aquello que es muy complicado decir en la televisión privada". Algo que ha tildado de "gravísimo", ya que, según ha dicho, tanto él como otros comunicadores están "haciendo su trabajo" al llamar "prevaricador" a Peinado. "Vamos a seguir informando sobre lo que hacen los jueces", ha espetado el exvicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez.

En este marco, Iglesias ha sacado al expresidente popular José María Aznar situándolo como líder de las supuestas élites a las que se refiere, ya que, este aseveró hace unos meses en un acto de la Fundación FAES que "el que pueda hacer que haga" para contribuir a que el líder de los socialistas no siga en La Moncloa debido a su larga lista de escándalos.

Por último, Iglesias ha aseverado que "hay jueces que utilizan su posición estratégica para perseguir objetivos políticos"; entre ellos, ha deslizado, se encuentra Peinado. Además, ha vuelto a reiterar que "hay poderes en el seno de la judicatura que trabajan con una actitud golpista para hacer caer al Gobierno".

Iglesias ha sido objeto de una demanda de conciliación en la que Peinado les acusaba a él y a Ekaizer de acusarle falsamente de prevaricar; por lo que les reclamaba que pidieran perdón –también en el programa Malas Lenguas—, y que le pagasen 60.000 euros en concepto de indemnización por "daños morales y perjuicio causado por la difusión de informaciones falsas. Si los demandados no llegan a un acuerdo con Peinado, este ha prometido querellarse contra ellos.