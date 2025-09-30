Tertulia de Cuesta: "Ni va a haber Presupuestos ni los quieren"

En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta, Sandra León, Carmen Tomás y Luca Costantini han tratado algunos de los asuntos más polémicos de la actualidad nacional. Entre ellos, el de la asesora de Begoña Gómez, los Presupuestos Generales del Estado o la propuesta de paz en Gaza.

En torno a la cuestión de la "asesora" de Begoña Gómez, el periodista Luca Constantini ha señalado que "creo que Peinado, esa es la opinión que tengo, sabía más cosas de lo que suponíamos". "Yo creo que él ha ido con mucha contundencia y los 121 emails que ahora conocemos por el informe de la Guardia Civil yo creo que quitan al relato del gobierno sobre el tema del lawfare, no lawfare, prevaricación… yo creo que le quita todo tipo de credibilidad", ha añadido.

"Era una agente incrustada en presidencia. Hacía gestiones hacía fuera para captar dinero y hacía fuera para eliminar obstáculos o tramas administrativas que pudiesen tener"#NocheDeCuesta pic.twitter.com/ZchHwNA4H1 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 30, 2025

Por otro lado, sobre el tema de las empresas, Constantini ha señalado que "todavía no sabemos del todo que tipo de relación había".

Presupuestos Generales

En el tema de los Presupuestos Generales del Estado, la periodista Carmen Tomás ha criticado las palabras de Patxi López sobre que se está trabajando para poder conseguir unos presupuestos.

"Ni los ministerios están preparando nada, ni hay ninguna negociación en marcha", ha cometado Tomás. "Ni va a haber presupuestos ni los quieren", ha sentenciado.

"Tienen ya un presupuesto paralelo. Se han gastado hasta junio 20 mil millones"., ha precisado Tomás "¿Para qué quieren Presupuestos?", ha preguntado con ironía la periodista.

Paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este lunes una propuesta que busca poner fin al conflicto en Gaza que cuenta con el beneplácito del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El periodista de Libertad Digital Carmelo Jordá ha participado también en el programa para hablar sobre esta propuesta. Jordá ha criticado las palabras de Yolanda Díaz y ha señalado que la ministra "prefiere que siga la guerra" y ha calificado el plan de Trump como "realista y viable".

De igual manera, Carmelo Jordá ha comentado que a la izquierda "los palestinos no le importan nada" y que "si este plan llegase a buen puerto se acaba el conflicto".