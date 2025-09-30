El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, David Ortega, ha alertado en La Noche de Cuesta, de esRadio, la "insostenible" situación que atraviesa el sistema democrático español por la decisión de Pedro Sánchez de no presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el plazo que fija la Constitución.

"El presidente del Gobierno tiene la obligación, según cita literalmente nuestra Constitución, de presentar los Presupuestos antes de que acabe el día de hoy, antes de llegar a los tres meses finales del año", ha subrayado Ortega, recordando el apartado tercero del artículo 134 de la Carta Magna.

El jurista ha advertido que este incumplimiento "pone al sistema democrático y parlamentario en una situación insostenible, porque ataca directamente el corazón del parlamentarismo". Y ha explicado que, si el Ejecutivo no cumple con este deber, "las Cortes no pueden controlar el gasto del Estado, que asciende a 600.000 millones de euros".

"Es una situación insostenible porque ataca el corazón del parlamentarismo" 🎙️ David Ortega, catedrático en derecho constitucional #NocheDeCuesta pic.twitter.com/u16LzzKTDG — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 30, 2025

Un conflicto de órganos constitucionales

En este sentido, Ortega ha señalado que se podría estudiar la vía de un conflicto de órganos constitucionales, regulado en el artículo 73.1 de la Ley Orgánica del Trabajo Constitucional. Sin embargo, ha matizado que está planteada para acciones de un órgano constitucional y no para "inacciones, que sería el conflicto negativo". "En mi opinión, se puede estudiar, porque al final el resultado es que el Gobierno impide que las Cortes hagan su trabajo. Esto, desde el punto de vista democrático y parlamentario, me parece absolutamente inaceptable y de una gravedad enorme", ha destacado.

A pesar de que el magistrado del Tribunal Constitucional es Cándido Conde-Pumpido, Ortega ha insistido en que "tampoco está mal poner frente a esa coyuntura a Conde Pumpido y a todos los magistrados del Tribunal Constitucional".

España, el único país de Europa que no presenta los Presupuestos

El profesor ha recordado además que España es "el único país de Europa" que no ha presentado el proyecto de ley de Presupuestos, tal y como ya denunció la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), Cristina Herrero.

Tras escuchar la justificación ofrecida por el portavoz socialista Patxi López, quien ha asegurado que los presupuestos están en fase de "ajustes" con los socios de Gobierno debido a una situación política "muy compleja, porque así lo han querido los ciudadanos", Ortega ha señalado que López "no respeta la inteligencia de los españoles". "Esto, a cualquier español con una mínima capacidad, le parece ofensivo", ha añadido

Para finalizar, el profesor ha sido tajante: "Lo que veo aquí es un Gobierno muy incompetente que se ríe de los españoles. Estamos hablando de 600.000 millones de euros, una cantidad que a mí me da vértigo, y resulta que no va a haber control sobre eso".