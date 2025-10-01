Una reportera de RTVE, en directo: "Hemos vuelto a pedir la dimisión de Mazón"

Otro episodio de activismo en RTVE que pone de nuevo a la cadena pública en la diana. El pasado fin de semana, durante el telediario de la noche, una reportera de Televisión Española entró en directo desde Valencia para pronunciar unas palabras que han acarreado mucha indignación: "Una vez más, en la undécima manifestación, hemos vuelto a pedir la misma reivindicación: la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalidad Valenciana por su gestión de la Dana", señalaba la periodista Carmen Salvador.

Muchos españoles no han dado crédito al activismo político que realizó la reportera contra el presidente Mazón frente a miles de españoles que estaban presenciando el informativo desde sus domicilios. Tal es así, que cientos de ciudadanos han transmitido su enfado contra la cadena pública, que vuelve a tomar partido contra el Partido Popular en favor del Partido Socialista.

Escándalo en RTVE: una reportera se une a la manifestación y pide en directo la dimisión de Mazón pic.twitter.com/ORPt4uXLz2 — Libertad Digital (@libertaddigital) October 1, 2025

La mayoría de críticas apuntan a que este episodio de activismo es el claro ejemplo de lo que no debe hacerse en la profesión periodística: "Se deberían poner estos vídeos en las universidades donde se estudia periodismo, para enseñar lo que no se debe hacer para ser periodista. Tú en tu casa, opina lo que te dé la gana, pero cuando informas a todo el mundo, no puedes ser sectario, debes ser imparcial al informar", denunciaba un usuario.

Mientras que el profesor y periodista José Alberto García Avilés anunciaba que iba a "poner el vídeo en clase para que alucinen los estudiantes de periodismo. Es la antítesis de la información ecuánime. RTVE ha perdido toda credibilidad", sentenciaba el docente.

Este nuevo episodio de propaganda en la cadena pública, secuestrada y sometida por el Gobierno de Pedro Sánchez, se suma a los cientos de ataques que ha recibido la oposición durante los últimos meses, donde el mayor beneficiado ha sido el Partido Socialista, que cada día controla aún más RTVE.

Conviene recordar uno de los mayores escándalos vividos en los últimos meses en ‘TelePedro’, cuando en el programa matinal La Hora de La 1, dedicaron 56 minutos a la cobertura de la declaración judicial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, mientras que se informó apenas cinco minutos de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, imputada en estos momentos por cinco presuntos delitos.