Los mails cruzados entre la asesora autoasignada por Begoña Gómez con cargo a Presidencia del Gobierno y el vicerrector de la Complutense se elevan a 235. De ellos, 121 tienen relevancia penal. Nada de ello encaja con lo dicho por la defensa de la mujer del presidente del Gobierno que sostiene que fueron contactos puntuales y excepcionales. Pero aún menos encaja con el inicio de esa relación. Y es que el informe de la UCO ha dejado constancia de que fue la propia asesora pagada con los impuestos de todos los españoles la que dejó claro desde el inicio que era ella y no la mujer de Sánchez la que gestionaría todos los trámites del negocio de la cátedra de Begoña Gómez.

La frase certificada por el vicerrector es contundente: "Un día me llamó Cristina, que le debían haber dado el teléfono, porque le dieron todos los teléfonos, y me dijo, mira, me cuesta mucho entrar en el correo de Begoña y estar viéndolo. Entonces, si no te importa, te voy a escribir yo y me escribes al mío". Traducido, que como exige el delito de malversación de caudales públicos, Cristina Álvarez -con cargo al departamento de Presidencia del Gobierno del marido de Begoña Gómez- gestionó por completo el negocio de la mujer del presidente. Hasta el punto de que apartó de la gestión a la propia Begoña Gómez.

Los detalles del informe

La UCO señala lo siguiente en su informe: "En cuanto al modo en el que mantiene la relación profesional con Begoña Gómez, Doadrio [el vicerrector] apunta que: "Sí, mi relación con ella fue desde la firma del convenio hasta diciembre del 22, porque yo dimití en octubre de... perdón, yo dimití el 12 de enero del 23. Esa es mi relación con ella". Puntualizó Doadrio: "Relacionar, nos relacionábamos. Ella venía a visitarme al despacho, debió venir cuatro o cinco veces, y luego casi todo era por correo, al principio con ella y luego a través de Cristina Álvarez".

Y aclara cómo se hizo cargo de todo la supuesta asesora pagada con cargo a Presidencia: "Acerca de la intercesión de Álvarez en su relación con Gómez, como una persona de confianza de esta última, Doadrio apunta que: "Sí, indistintamente. Casi más con Cristina, al final, casi más con Cristina, que con Begoña". "Me introdujo doña Begoña y tal, pues como una persona que la acompañaba de confianza de ella, ¿vale? Y entonces yo escribía a través de, porque los primeros correos que tengo son de Begoña Gómez, a mí. Y yo escribía, y ya un día me llamó Cristina, que le debían haber dado el teléfono, porque le dieron todos los teléfonos, y me dijo, mira, me cuesta mucho entrar en el correo de Begoña y estar viéndolo. Entonces, si no te importa, te voy a escribir yo y me escribes al mío. Eso fue como los seis meses o cuatro meses, por ahí, afirmó Doadrio.

Y es que la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, usaba hasta la cuenta de correo electrónico y la firma corporativa de la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez para gestionar la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) recoge varios emails del exvicerrector Juan Carlos Doadrio que demuestran que Álvarez entraba en el correo electrónico de Begoña Gómez en la Complutense "Begoña Gómez Fernández. Fundraiser" y escribía a responsables de la Universidad con la firma corporativa de la mujer de Pedro Sánchez. Este informe está en poder del titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, desde el pasado sábado.

Por ejemplo y según la UCO, "a fecha de 20.01.2022, desde la Cámara de Comercio de España se inicia un hilo de correos electrónicos, remitiendo en correo dirigido a Gómez una propuesta de convenio. Por su parte, Gómez emite respuesta finalmente el 02.02.2022. Tras esto y como consecuencia de una modificación normativa, surge en la Cámara de Comercio un reparo en cuanto al nombre del acuerdo, solicitando que este sea denominado "convenio marco" en lugar de "convenio marco de colaboración". Esto es planteado el 04.02.2022 en un correo dirigido a GÓMEZ. Si bien, se incluye en copia —por parte de María Jesús Luengo (Luengo) de la Cámara de Comercio— a Álvarez. Finalmente es Álvarez quien emitiría la respuesta ese mismo día, indicando la ausencia de inconvenientes por parte de la UCM para adoptar la modificación planteada por la Cámara".

Porque la asesora gestionaba todo.