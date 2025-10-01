Redondo "sabía y tapó" el escándalo de las pulseras y rehúye pedir perdón a las víctimas

La ministra de Igualdad, reprobada en el Congreso por el escándalo de las pulseras antimaltrato, sigue sin aclarar cuántos sobreseimientos han beneficiado a los agresores, limitándose a afirmar que "no es un número elevado", como recogió la Fiscalía en su memoria. Una vez más, ha centrado su intervención en denunciar los "bulos" y ha pedido disculpas únicamente por "el ruido generado", omitiendo cualquier reconocimiento de responsabilidad ante las víctimas por su cuestionada gestión.

Redondo ha comparecido en solitario en la Cámara Alta a petición del Partido Popular, sin ser acompañada por nadie del Gobierno. Durante su intervención, ha reiterado, como anunció la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza en el Congreso, la apertura de una investigación interna que podría derivar en responsabilidades si se confirma el incumplimiento de las cláusulas contractuales. Además, ha defendido su actuación destacando que el compromiso del Ejecutivo con las mujeres es "inquebrantable" y que el sistema Cometa funciona con normalidad.

Los partidos de la oposición reclaman su dimisión por distorsionar la realidad y la acusan de conocer el escándalo y ocultarlo. La senadora de UPN, Mar Caballero, ha calificado de "vergonzoso" que la ministra conociera el problema y lo encubriera. "Usted lo sabía y lo tapó, lo sabía porque estaba advertida por el Consejo General del Poder Judicial, por la Fiscalía y por las Audiencias Provinciales y lo tapó, primero diciendo que no era cierto, después dijo que no había habido más que alguna afectada y se defendió diciendo que ninguna mujer que portaba pulsera había sido asesinada".

La senadora del Partido Popular, Nidia Arévalo, ha lanzado una dura acusación contra la ministra, a quien ha reprochado que "negó los fallos y ocultó los datos". "Demuestre que son bulos. Lo que han hecho es indecente, dejar desprotegidas a las víctimas. Pida perdón. Por cada mujer que quedó desprotegida pedimos su dimisión", ha exigido la portavoz del PP. Arévalo ha ido aún más allá al afirmar que "era difícil superar a su predecesora, la señora Montero, pero sí, la ha superado. La declaro la peor ministra de Igualdad del Gobierno de España de la historia de la democracia".

Lejos de hacer autocrítica, Redondo ha aprovechado su comparecencia en el pleno para arremeter contra el PP de Almeida y la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía, en un intento por escurrir el bulto. "Sigue enrocada, no asume la realidad", censuró Caballero tras la intervención de la ministra. "Aquí la que ha fallado es usted, no eche balones fuera. Se tiene que ir".

"Sistema de pulseras low cost"

La ministra de Igualdad ha dejado claro que el contrato vigente del sistema de pulseras, por ahora, se mantiene hasta mayo de 2026. Para defender su continuidad, y tras insistir en varias ocasiones en que las pulseras "no son de Aliexpress", ha mostrado un documento durante el pleno y ha afirmado que "es imposible que esos dispositivos sean de Aliexpress, no están en el mercado, son específicas para el sistema COMETA", subrayando además que cada unidad tiene un coste de 690 euros.

La senadora de Vox, Paloma Gómez, ha denunciado que la ministra asumiera el cargo en noviembre de 2023 y que, "a día de hoy, ha seguido manteniendo este sistema de pulseras low cost sin pestañear".