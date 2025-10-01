Rosa Reigía de ACOM: "Los vínculos de la flotilla con organizaciones terroristas como Hamás ya son innegables"

El programa de La Noche de Cuesta de esRadio ha contado con la participación telefónica de Rosa Reigía, responsable de Relaciones Institucionales y Políticas de ACOM (Acción y Comunicación de Oriente Medio), para hablar sobre la flotilla que se dirige hacia la Franja de Gaza. "Los vínculos de la flotilla con organizaciones terroristas como Hamás ya son innegables", ha comentado la entrevistada.

En primer lugar, Reigía ha señalado que toda la cuestión de los barcos con rumbo a Gaza es "un esperpento". "Lo que están haciendo es una campaña de marketing, de comunicación... una cortina de humo", ha señalado la invitada de ACOM en relación a los problemas que tiene el Gobierno y a los "radicales" de sus socios.

"Ahora estamos viendo el final de una saga de unos cuantos días de personajes, en mi opinión deleznables, en redes sociales difundiendo odio y falsedad", ha comentado la responsable de Relaciones Institucionales y Políticas de ACOM.

Disfraz de ayuda humanitaria

Por otro lado, también ha señalado que la flotilla es "una infraestructura terrorista disfrazada de ayuda humanitaria".Reigía ha señalado que desde el año 2018 se está investigando el entramado. "Hay un entramado de empresas ficticias, muchas de ellas en Europa, que están poseídas por Hamás y que tienen líderes operativos en Europa y que están respaldados por gobiernos como el español".

"La empresa central se llama Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero" y ha señalado que se creó en el año 2018, mismo año en el que Israel la declara como "organización terrorista". De igual manera, ha precisado que se han encontrado "vínculos de esta organización con muchísimos miembros de diferentes bandas terroristas".

Carlos Cuesta ha preguntado a Reigía sobre si el gobierno de España está al tanto de todas estas informaciones y la entrevistada ha comentado que "supongo que sí porque es más que pública". De igual manera, Reigía supone que con la actitud que está teniendo España con Israel, este último "ya se la habrá hecho llegar y el gobierno la habrá ignorado".

Durante la entrevista también se ha mencionado el apoyo de España a la flotilla con el buque Furor. "Se está poniendo en juego la vida de todos nuestras fuerzas de seguridad del Estado porque esas personas que van ahí también se juegan la vida". Además, ha mencionado que este caso se trata de una "pantomima" pero que al final sigue existiendo un riesgo.