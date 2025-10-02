Arcadio Mateo sobre la encuesta de Opina 360: "Es absolutamente inverosímil"

El programa de La Noche de Cuesta de esRadio ha contado con la participación telefónica de Arcadio Mateo, experto en análisis político de Demoscopia y Servicios, para hablar sobre la consultora Opina 360 y el posible adelanto de elecciones.

Opina 360 da la victoria al PSOE en caso de elecciones y deja al Partido Popular en 111 escaños. Además, da como ganador al Partido Socialista en un ascenso como "un cohete" hasta los 130 escaños, según ha detallado Carlos Cuesta.

"Es absolutamente inverosímil"

Arcadio Mateo ha señalado de manera contundente que es "es absolutamente inverosímil" y que no le da la risa porque "ya tenemos bastantes desgracias en este país con el CIS". Mateo ha agradecido que "por lo menos no es una malversación evidente como la del CIS".

Sobre la encuesta ha señalado dos datos concretos que le resultan llamativos: el cambio de votantes del PP al PSOE y el auge de Vox en los jóvenes. "El 5,1% de los votantes del PP hace dos años, unas 400.000 personas, votarían ahora al PSOE", ha señalado el experto sobre los datos que se desprenden de la encuesta.

Mateo ha señalado de manera irónica que 400.000 españoles "en un ataque de locura" están dispuestos a votar ahora al PSOE. "Eso en cualquier encuesta seria" puede situarse en "1%, 1,2%..." pero que el hecho de que sean 400.000 personas es "disparatado".

La segunda clave que ha comentado el experto es que el 51% de los jóvenes que van a votar por primera vez votarían a Vox. "Vox está muy fuerte en ese segmento pero un 51% no se da ahora mismo en ningún segmento, en ningún partido en un panorama tan dividido".

Adelanto electoral

Carlos Cuesta ha preguntado sobre si va a haber un adelanto electoral, como señaló el invitado en su última entrevista en el programa, el año que viene. Mateo se ha reafirmado señalando que se podría dar en mayo o junio de 2026. "Es que se va juntando un poco todo", ha señalado el entrevistado.

Por otro lado, sobre la celebración de varias elecciones autonómicas un mismo día, Mateo ha manifestado que no sabe "que duele más" si "un tortazo fuerte" o "tres medianos", en referencia a que aún no tiene claro si es mejor un ‘superdomingo’ o elecciones separadas. No obstante, el experto ha señalado que "es bueno que haya elecciones, que se vaya visualizando un poco el desastre para el PSOE que van a ser".