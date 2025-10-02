Los socios ahogan a Sánchez, atrapado entre Trump y la flotilla de Gaza

Desde que estalló el caso de las cloacas del PSOE, a Pedro Sánchez parece habérsele apagado la estrella. El presidente enlaza escándalo tras escándalo y los fuegos de artificio con los que solía escabullirse de todo empiezan a fallarle. Para intentar desviar el foco de la corrupción y las derrotas parlamentarias, el Gobierno se volcó con "la causa palestina" en Gaza, antes olvidada, para reagrupar a la izquierda. Sin embargo, Podemos ya no parece dispuesto a caer en sus trampas y el giro dado por Donald Trump le coloca en un aprieto.

Los de Ione Belarra amenazan con tumbar la próxima semana el decreto del embargo de armas a Israel por considerarlo insuficiente. "Un decreto fake", ha llegado a decir la portavoz de los morados, para quien ya no sirve siquiera la propuesta de tramitarlo como Proyecto de Ley. "Hay que decirle ya la verdad a los ciudadanos, todos los Proyectos de Ley de la legislatura duermen el sueño de los justos", dijo en rueda de prensa en el Congreso.

El portavoz del PSOE, Patxi López, admitió que la idea es intentar tramitar el decreto como PL, y pidió a Podemos su apoyo reprochándole que se refiera al decreto como "fake". "El decreto prohíbe, literalmente, exportaciones e importaciones, tanto de material de defensa como de doble uso (...) ¿dónde está lo fake?", dijo muy molesto el dirigente socialista.

Las maniobras del Gobierno, al descubierto

Podemos se anticipa ya a la estrategia otras veces utilizada por el Ejecutivo para lograr el apoyo de sus socios a los Decretos Ley bajo la promesa de tramitarlos después como PL para que puedan introducir enmiendas y negociar supuestos cambios. El Gobierno logra así convalidar sus decretos y luego los guarda en un cajón para que no avancen en el trámite parlamentario, evitando así tener que negociar o sufrir semana tras semana una nueva derrota a manos de sus socios.

Esta vez, sin embargo, no podrá evitarlo, como ha ocurrido en las últimas semanas hasta sumar un total de 163 derrotas en lo que va de legislatura. Además del embargo de armas, también está previsto que decaiga la Ley de movilidad sostenible, por lo que llegaría a las 165 derrotas. Un número nada despreciable que cada semana eleva todavía más la presión sobre Sánchez para que convoque elecciones, como le ha pedido incluso un diputado de Sumar.

El plan de Trump

A la presión de Podemos, y también de Junts, se suma la de Sumar. Yolanda Díaz criticó el plan de paz impulsado por Donald Trump para que Israel y Hamás pongan fin a la guerra, y que debe todavía aceptar el grupo terrorista. Una propuesta que recibió el aval de Pedro Sánchez, lo que ha alertado a sus socios también de Podemos, que le exigen mayor contundencia.

En paralelo, la flotilla enviada a Gaza ha generado también discrepancias entre el Gobierno y los grupos de la izquierda que la apoyan, ya que ha recibido el apoyo logístico pero, ante el peligro que corren sus integrantes por adentrarse en zona peligrosa, los de Pedro Sánchez les han pedido retroceder. Podemos, por su parte, exige que se refuerce el apoyo para que puedan lograr su objetivo.

Todos estos factores, en lugar de unir a la izquierda, están siendo motivo de disputa, contrariamente al objetivo que se marcó Sánchez. Lo que en un principio era causa de división en la derecha ha acabado estallándole en la cara al Gobierno, que verá consumada la división en el Pleno del próximo martes, cuando Podemos tumbe el decreto de embargo de armas a Israel, contra el que está previsto que vote también Junts.