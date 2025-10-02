Menú
Carlos Cuesta y Miguel Á. Pérez comentan que la asesora de Moncloa no ayudaba a Begoña Gómez, gestionaba ella directamente los asuntos de la mujer de Sánchez.

Mazazo de la UCO a Begoña Gómez: Cristina Álvarez gestionó todos los asuntos de la cátedra

