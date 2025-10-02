En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta, Sandra León, Teresa Gómez y Juan Pablo Polvorinos han tratado algunos de los asuntos más polémicos de la actualidad nacional. Entre ellos, la llegada de la flotilla a Israel y la corrupción que acecha al Gobierno.

Sobre la flotilla, Carlos Cuesta ha señalado que "la misión era provocar un incidente internacional; como Israel sabe lo que tiene que hacer, les está rodeando y no haciendo nada". En este sentido, Teresa Gómez ha asegurado que "Ana Alcalde, conocida como 'Barbie Gaza' y portavoz de la flotilla, se negaba a decir que Hamás era un grupo terrorista y llegó a decir en público que era un partido político".

Por otro lado, la periodista ha puesto en duda la financiación de la flotilla: "Yo hoy hablaba con una persona de la financiación de la flotilla; y ahora mismo no podemos rastrear quiénes son esas personas que han pagado hasta llegar a la cifra de 3 millones de euros; habría que ver de dónde proviene ese dinero. Estoy convencida de que seguramente no sea un dinero del todo legal", ha afirmado.

"La situación es de máximo peligro"

Juan Pablo Polvorinos ha advertido del riesgo: "Se están acercando a uno de los puertos más calientes del planeta, como es Oriente Medio, en una situación de máxima tensión, donde Israel va a hacer todo por evitar que puedan acercarse, y más en una franja de guerra en la que entra un barco sin ningún tipo de control de aduanas". También ha recordado que "desde 2008, cuando lo consiguieron dos embarcaciones del Líbano, no ha conseguido ninguna embarcación de la libertad entrar en Gaza", y ha calificado la situación de "máximo peligro".

Teresa Gómez ha subrayado además que, a su juicio, "el Gobierno está llevando a cabo una bomba de humo para que no se hable de corrupción" y que algunas actuaciones en torno a la flotilla "han ido a hacer propaganda". Carlos Cuesta ha añadido que "no hablamos de cuatro pirados que han cogido unos barcos; hay una estructura montada para apoyar determinadas portadas, espacio en los medios y que el Gobierno utilizará para tapar su corrupción". En este sentido, Cuesta ha asegurado que existe "un entramado" y ha mencionado a "al menos, una organización terrorista; incluso podemos citar dos: Hamás y Hezbolá".

La corrupción que acecha al Gobierno

En el bloque dedicado a la corrupción, Teresa Gómez ha sido crítica con la Fiscalía: "Después de haberse leído ese informe, que diga la Fiscalía que no hay ningún tipo de delito; lo estamos viendo y ya no nos impresiona la Fiscalía, que ha dejado de ser un Ministerio Público y representar los intereses del Estado para defender íntegramente a los miembros del Gobierno", ha señalado.

El programa ha recordado además la petición del Partido Popular a la Comisión Europea para que active "todos los mecanismos institucionales europeos" en los expedientes de Red.es y Plus Ultra. Teresa Gómez ha explicado que, según sus fuentes, el archivo de uno de los casos obedeció "a un error procesal, no porque no hubiese indicios de delito", y ha denunciado fallos en la tramitación: "La juez estaba muy involucrada en el caso y veía indicios, pero hubo un periodo en el que tuvo que ausentarse de los juzgados un tiempo y al juez que le sustituyó se le pasó pedir la prórroga".

Sobre Plus Ultra, Teresa ha relatad otra versión atribuida a una fuente de la SEPI: "Cuando solicitaron el rescate de Plus Ultra, esta fuente dijo que no concederían el rescate sin el sello del Ministerio de Transportes, y hubo presiones donde Zapatero se reunió con Ábalos, presionó a Ábalos para que le otorgase el sello de empresa estratégica cuando no lo era".

El rescate a Plus Ultra

Sandra León, por su parte, ha repasado datos sobre el rescate: "En 2021 Pedro Sánchez decidió rescatar a esta aerolínea, controlada mayoritariamente por empresarios venezolanos cercanos a Maduro, con 53 millones de euros como parte del programa de empresas estratégicas afectadas por la pandemia. La SEPI justificó el rescate alegando la condición estratégica de Plus Ultra para conectar España con Iberoamérica y la importancia de mantener los empleos. Su tráfico aéreo era mínimo: antes de la crisis representaba el 0,03% de los vuelos de España y solo operaba con un avión. Según el Ministerio de Transportes tenía cuatro, pero todos antiguos y en régimen de alquiler, y ese mismo informe reconocía que la compañía estaba en pérdidas desde 2015. Aun así, Calviño y Montero insistían".

Finalmente, Carlos Cuesta ha acusado a los implicados en las adjudicaciones señaladas: "Efectivamente, Barrabés mintió; él decía que no había habido ninguna empresa, enésima mentira. Y Begoña Gómez cerró el patrocinio para su cátedra con una asociación de pymes que ella misma apadrinaba; enésimo negocio de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno", ha concluido.