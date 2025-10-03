El PSOE niega financiación ilegal y señala a la "derecha política y mediática"

El PSOE asegura que el informe de la UCO que revela el pago de dinero en efectivo a José Luis Ábalos, en sobres con el membrete PSOE, demuestra en realidad que "no hubo financiación ilegal" como aseguró la "derecha política y mediática". "Hoy la propia UCO reconoce que el supuesto descuadre, con el que se especuló en su momento, entre donaciones y nóminas como diputado, aportaciones y cuotas, no existe", defienden en un comunicado.

"Ha sido el propio PSOE el que ha reconocido los pagos a José Luis Ábalos, vía caja y vía transferencia, contra los justificantes de gastos presentados", defienden en el partido de Pedro Sánchez, defendiendo que así lo atestigua el informe de la UCO. Incluso, sostienen que "ha sido el propio partido el que comunicó este extremo con total transparencia".

Según el PSOE, "todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados. Como hemos dicho en infinidad de ocasiones, las cuentas del PSOE están aprobadas por el Tribunal de Cuentas, incluidos estos pagos, y auditadas de forma externa".

Bulos pero sin emplear el término

El partido liderado por Pedro Sánchez defiende que sus cuentas son "absolutamente transparentes y acordes con la legalidad", que así "lo demuestran el tiempo y los informes" y que "afirmar que el PSOE ha pagado, de forma irregular, a José Luis Ábalos o a cualquiera, es una calumnia".

"El informe de la UCO lo que demuestra es la absoluta transparencia con la que ha actuado el PSOE en este proceso. Su colaboración con la justicia y el absoluto rigor y legalidad de sus cuentas", rematan en el mensaje remitido a los medios para intentar defenderse ante las noticias publicadas.