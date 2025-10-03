Este es el recibo del pago de la trama por el piso de lujo de la prostituta de Ábalos: 5.803,30 euros por cada dos meses

Casi 6.000 euros por el piso de Torre Madrid cada dos meses. Este es el recibo al que ha tenido acceso Libertad Digital que demuestra el nivel plenamente de lujo al que mantenía la trama a Jéssica, la prostituta de José Luis Ábalos.

Se trata del recibo acreditativo del enorme coste que tenía tan sólo una de las personas con las que estuvo el exministro durante el periodo de mantenimiento de la trama del PSOE o trama koldo. Un recibo que prueba que el pago por el piso en Torre Madrid, uno de los sitios más exclusivos de la capital española se elevaba a más de 2.900 euros al mes. Y eso era únicamente el pago del inmueble.

Ya se sabe que cobraba dietas por viajes con el entonces ministro y, teniendo en cuenta que fue seleccionada en un catálogo de prostitución, no sería descartable que haya cobrado otro tipo de ingresos. Por el momento, del que hay constancia es del sueldo por el doble enchufe del que disfrutó Jéssica, primero en INECO y más tarde en Tragsatec.

Muchos de esos pagos los gestionaba Koldo García Izaguirre y, en este caso concreto, Víctor de Aldama ya ha desvelado que ese piso no lo pagaba Ábalos sino que se hacían cargo de sus costes desde la trama.

El "puto piso"

En resumen, que es complicado justificar un nivel de vida así con los ingresos de cargo político.Y el propio ministro era consciente de ello. El ahora exministro y 'extodo' de Pedro Sánchez se dio cuenta al tiempo de que el enchufe de su prostituta en un cargo público, con un piso pagado por la trama y aparición en numerosos viajes oficiales se había convertido en una bomba de relojería. Y remitió a Koldo García Izaguirre una serie de mensajes procedentes de un abogado con el que había consultado la situación. Entre las frases, una muy representativa del clima: "En esta mierda me has metido con el puto piso".

El mensaje más largo remitido expuso el problema con rotundidad: "Te voy a hablar crudo, los abogados somos unos hijos de puta, les va a ser muy fácil hacerse de tus datos, si no se han hecho ya, y si te han metido en la demanda al juzgado junto con la empresa, no vas a tener otra opción q defenderte, te guste o no te guste, y si no te encuentra el juzgado te publican en los boletines y te condenan por rebeldía, no es nada raro que pueda pasar, y dentro de un tiempo cuando menos te lo esperas recibes un embargo que ni te acordabas".

Lo cierto es que Ábalos no pagaba el piso ni figuraba en los contratos. Para eso estaban el resto de la trama. Pero el tema no dejó tranquilo a Ábalos que rebotó más mensajes: "Yo si fuese el abogado del propietario hubiese demandado a todo cristo, y que el juez decida". "En esta mierda me has metido con el puto piso", añadió el siguiente reenvío. Ábalos aclaró acto seguido: "Lo que me dice un abogado".Y más mensajes: "Quizá lo peor es agachar la cabeza y salir corriendo, hay que intentar minimizar los riesgos". Y el propio Ábalos escribió: "Esta zumbada". A lo que Koldo asintió con un "pues sí".

Y es que la historia de la prostituta de José Luis Ábalos enchufada en dos empresas y cargos públicos sorteando las pruebas de selección y sin acudir a trabajar sigue aportando capítulos para el asombro. Uno de los últimos no puede ser más cutre: Jéssica no trabajaba, pero rebañó hasta la tarjeta de comidas de los funcionarios.

Exigió la tarjeta de comidas de funcionarios

No sabía ni a dónde ir para materializar los saldos de la tarjeta de comidas, pero la exigió. Esas tarjetas o cheques son pagos a los funcionarios que se abonan para que no tengan que regresar a sus casas y puedan seguir trabajando. Pero el caso de Jéssica era algo distinto: no iba a trabajar, con lo que la pregunta es obvia. ¿De qué comida de trabajo se hablaba si no acudía al trabajo? De hecho, cobraba, pero no trabajaba.

La UCO ha dejado documentado ese capítulo con detalle. "Igualmente, el hecho de que Jéssica no hubiera acudido a su puesto de trabajo trascendía cuando trataba de hacer uso de los beneficios que Ineco ofrece a sus trabajadores –el Cheque Gourmet o tarjeta de comida–". Porque, pese a no trabajar reclamó la tarjeta de comidas en el trabajo.