"No les importan las mujeres": el fallo de las pulseras antimaltrato deja al Gobierno contra las cuerdas

El sistema telemático para controlar a los agresores de violencia machista atraviesa una de sus mayores crisis desde su implantación. Las pulseras utilizadas para proteger a las víctimas fueron adquiridas en plataformas como AliExpress y Alibaba por precios de entre 16,94 y 21 euros, muy por debajo del coste habitual en este tipo de tecnología de seguridad.

Estos dispositivos, disponibles para cualquier persona en el mercado asiático, presentan fallos alarmantes: alertas falsas, errores de geolocalización. Una situación que ha dejado desprotegidas a miles de mujeres que dependen de estas herramientas para mantenerse a salvo de sus agresores.

La crisis se agravó tras el cambio de empresa responsable del sistema. En marzo de 2024, el contrato fue adjudicado a una UTE formada por Vodafone y Securitas, que reemplazó al proveedor anterior. Desde ese momento, el número de mujeres con pulseras activas se redujo drásticamente.

Según datos del Ministerio de Igualdad, en agosto de 2024 había 4.857 dispositivos activos. En septiembre de 2025, la cifra había caído a solo 2.340, lo que supone una reducción del 50% en la cobertura de protección para mujeres víctimas de violencia machista.

"No son feministas, son oportunistas"

Desde Libertad Digital salimos a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos ante un escándalo que, para muchos, desmonta el discurso del Gobierno sobre su compromiso con la lucha contra la violencia machista.

Manuel Lorenzo lo resume así: "Es evidente que se ha dejado desprotegidas a las mujeres a pesar de lo que diga el Gobierno y los datos apuntan a eso precisamente. Aunque como parece que todo pasa en este Gobierno, no reconocen nada y la culpa siempre es de la derecha. La hipocresía es una bandera de esta señora", afirma refiriéndose a Ana Redondo. Y añade: "Para ella siempre tiene la razón y para ella existen mujeres de primera, segunda y tercera, y quien no es mujer. Todo va en función de la ideología que tenga. No son feministas, simplemente son oportunistas. No les importan las mujeres en absoluto".

Laura considera que "han dejado desprotegidas a las mujeres". Señala: "El hecho de que deje de funcionar un dispositivo electrónico cuya función es exactamente esa... Han desprotegido a las mujeres".

La falta de calidad, en el centro del debate

Begoña es tajante: "No se han preocupado mucho en tener calidad. Deberían haber tenido unas pulseras serias, ya que es muy serio el tema. No me lo creo del todo, parece mentira que hayan hecho eso".

Teresa añade: "Si es verdad toda la información, no me parece que esté bien. Creo que sí, si las pulseras no han funcionado, las víctimas sí se han sentido desprotegidas".

Otra ciudadana considera que "claramente sí" se ha dejado indefensas a las víctimas. "Y en general no se asumen las responsabilidades. Que ahora se han asumido, bueno, bien, pero tarde". Sobre las declaraciones del grupo socialista diciendo que los fallos son bulos, opina: "Claramente se han querido esconder".

Uno de los entrevistados apunta directamente a la minimización del problema por parte del Ejecutivo: "En teoría creo que sí. Han tenido situaciones muy comprometidas". Y remata: "No hay vergüenza para hacer eso, sobre todo un gobierno que, en teoría, dice que hay que defender a las víctimas. Ahora, cuando les pueden poner la cara colorada, es cuando no está bien", refiriéndose al lema feminista "hermana, yo sí te creo".