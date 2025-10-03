Olona se queda sin escrache porque "esa panda de vagos estará durmiendo" y se enfrenta a TVE: "Te apartas o te aparto"

El campus de Getafe de la Universidad Carlos III esperaba altercados este viernes después de que el sindicato estudiantil Voces Libres de esta universidad anunciase una charla con la que fuera dirigente de Vox y candidata a la Junta de Andalucía por este partido, Macarena Olona, y de que Podemos Getafe pidiese su suspensión. Olona había asegurado que las bases de Podemos de la ciudad madrileña iban a promover un escrache contra ella y contra el coloquio, pero cuando la ex de Vox ha llegado al lugar, apenas había unos diez estudiantes portando banderas y símbolos de Palestina que venían de otra concentración situada al otro lado del campus para pedir la liberación de la flotilla pro-Hamás.

Al ser preguntada por TVE por qué había adelantado un escrache que finalmente no se ha producido, la exsecretaria general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso ha sido tajante: "Como ayer tuvieron concentración, imagino que esa panda de vagos seguirá durmiendo". Así, ha explicado que esta era "una conferencia en libertad" y que la Universidad debe ser un centro de debate en el que se puedan ofrecer ideas contrarias a las establecidas por la izquierda.

Anteriormente, Olona había tenido un rifirrafe con la reportar de Televisión Española, a la que ha espetado que la actual RTVE es una televisión "manipulada y prostituida", según ha dicho, como la mayoría de medios. Posteriormente, ha sido interrogada sobre si habría alguien de Vox en el acto y esta se ha enfrentado directamente a ella: "¿Que parte de que no es un acto político no entiendes?".

"Te apartas o te aparto"

Por último, en el camino hacia el Aula Magna de la Carlos III, Olona ha cortado las preguntas de la periodista y le ha espetado que no le cortara el paso y la dejase entrar para dar la ponencia. "O te apartas o te aparto", ha espetado la que fuera uno de los pesos pesados de la formación presidida por Santiago Abascal.

Durante el acto, Olona ha explicado el motivo de su camiseta —blanca con la palabra "freedom", es decir, libertad, en negro—: "Es la misma camiseta que llevaba Charlie Kirk cuando lo asesinaron, le metieron un tiro por defender la libertad". Por ello, ha pedido que, si alguno de los presentes tenía "la tentación de reventar el acto desde dentro", lo hiciera en el turno de preguntas de la conferencia para que se pudieran enfrentar las ideas: "Palabra con palabra, no palabra con violencia".

El debate ha estado centrado en inmigración y seguridad; y tenía como segundo ponente al secretario general de la UIP, Guzmán Revilla. Olona ha puesto de relevancia que "el sistema penal, penitenciario y policial es el fallo" porque, a su juicio, está pensado para "proteger al delincuente".

El modelo Bukele

En este contexto, Olona ha defendido a capa y espada el modelo penal y penitenciario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya que, según ella, protege a los ciudadanos al mantener a raya al crimen organizado. Así, ha criticado a la izquierda que condena la violación de derechos humanos de las cárceles salvadoreñas, que, para ella no es una violación, sino una forma de actuar firme con ellos para evitar que cometan crímenes contra los inocentes. "Hablan de dictadura y derechos humanos los que callaban cuando El Salvador era el país más peligroso del mundo", ha espetado.

(Esta noticia se encuentra en proceso de ampliación)