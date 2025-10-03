Tensión en el Ejecutivo por la flotilla: Sumar denuncia "violación de la legalidad internacional" y el PSOE se desmarca

Las tensiones internas en el Ejecutivo vuelven a quedar al descubierto. Tras la división generada por el plan de paz impulsado por Donald Trump para resolver el conflicto en Gaza, las fracturas dentro del Gobierno de coalición se han agudizado aún más a raíz de la retención de la denominada flotilla de la paz, en la cual se encontraban 65 españoles según el Ministerio de Exteriores, por parte del Gobierno israelí. La formación de Yolanda Díaz no ha tardado en señalar directamente a Israel, calificando la actuación como una "violación de la legalidad internacional", en un tono que contrasta abiertamente con la postura del PSOE que, por ahora, ha optado por no respaldar ese tipo de pronunciamientos.

La brecha se hizo evidente cuando, preguntado sobre si respalda la afirmación de Sumar de que Israel ha vulnerado la legalidad internacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras asegurar haber pasado la noche en vela, eludió responder de forma directa y se limitó a declarar que "estudiará cualquier tipo de acción", sin concretar ninguna medida en firme. El Ejecutivo se ha centrado en exigir que Israel respete "la integridad física y los derechos" de los españoles y que España va a "garantizar la protección diplomática" después de que el ministro José Manuel Albares se reuniera con la encargada de negocios de Israel para comunicarle que los ciudadanos españoles tripulantes de la flotilla son "pacíficos" y cuyo fin era "exclusivamente humanitario".

A este nuevo desencuentro se suma la propuesta de Sumar de romper relaciones diplomáticas con Israel. Los de Yolanda Díaz defienden esta ruptura a un Estado que responsabilizan de ejercer "crímenes de guerra", pero en Moncloa no contemplan un paso de tal envergadura que podría poner en jaque las relaciones exteriores de España.

La disparidad de criterios no es nueva, pero sí cada vez más visible. Y se produce en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, que encara esta semana con el decreto de embargo de armas a Israel pendiente de aprobación y sin apoyos garantizados en el Congreso, a la espera de conocer el voto de los cuatro diputados de Podemos.

Desde Podemos denuncian la hipocresía del Gobierno de coalición, al que responsabilizan directamente de cualquier incidente que pueda sufrir la tripulación de la flotilla interceptada por Israel. Acusan al Ejecutivo de actuar con retraso y falta de convicción, reprochando a Pedro Sánchez que haya tardado más de dos años en pronunciar la palabra "genocidio" y en plantear un embargo de armas que, a su juicio, llega tarde y mal. Los morados califican la medida de "paripé" y de "coladero", al considerar que no garantiza un corte real en el suministro militar a Israel.