Tertulia de Cuesta: "El partido más corrupto de la historia de España vuelve a dar una demostración más de lo que es"

En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta, Sandra León, Carmelo Jordá y Fran Carrillo han tratado algunos de los asuntos más polémicos de la actualidad nacional. Entre ellos, los sobres del PSOE localizados por la UCO para Ábalos y las novedades de la flotilla de Gazal.

"Lechugas", "soles" y "chistorras"

Fran Carrillo ha señalado sobre la noticia de los sobres de dinero que "la clave está en que el partido más corrupto de la historia de España vuelve a dar una demostración más de lo que es".

El PSOE es "un partido sobrevalorado" porque "a parte de toda la corrupción que jalona y explica su historia, es un partido que ha construido todo su relato en base a lo que no hace nunca ni a lo que nunca representa", ha añadido.

🔴La UCO implica a dos empleadas del PSOE en la entrega de sobres a Ábalos: "No me gusta tener tanto dinero en el cajón"#NocheDeCuestahttps://t.co/OJw8kn3cEf — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 3, 2025

Por otro lado, Carmelo Jordá ha apuntado que "la principal novedad de hoy son las cantidades". "¿De dónde sale ese dinero en metálico?", ha preguntado el periodista de Libertad Digital.

De igual manera, Jordá también ha comentado "el detalle de hacerle fotos" a los billetes. "La impunidad con la que debe moverse un grupo de delincuentes para transmitirse por WhatsApp las fotos de los billetes es que es alucinante", ha sentenciado.

La flotilla de Gaza

Hoy se conocía la noticia de la aparición de dos condenados por pertenencia a la banda asesina ETA entre los integrantes de esa "flotilla del amor", según las palabras de Carlos Cuesta.

Carmelo Jordá ha mencionado que los incidentes de la Vuelta ciclista a España "lo estaba moviendo gente que había sido parte de ETA y algunos condenados" por lo que la noticia de los condenados de ETA no representa ninguna sorpresa para él.