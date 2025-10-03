Tertulia de Cuesta: "Los cargos políticos no están para que tú puedas aprovechar el poder que tienes"

En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta, Sandra León, Alejandro Entrambasaguas y Cristina Losada han tratado algunos de los asuntos más polémicos de la actualidad nacional. Entre ellos, la llegada de la flotilla a Israel y la corrupción que acecha al Gobierno.

Begoña Gómez

El juez Peinado ha señalado el papel "fundamental" del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en los presuntos delitos cometidos por su esposa Begoña Gómez, según la información publicada en Libertad Digital.

En cuanto a la relación en los negocios de Begoña Gómez Entrambasaguas ha comenzado señalando que esto ha sucedido "a raíz de que Sánchez se convirtiera en el presidente del Gobierno" y que, a partir de ese momento, le empezaron a "llover ofertas". De igual manera, también ha señalado que el caso de Begoña Gómez guarda relación con la trama Koldo y la trama del hermano de Sánchez.

🔴 #ÚLTIMAHORA | Peinado señala el papel "fundamental" de Pedro Sánchez en los delitos de corrupción de Begoña Gómez#NocheDeCuestahttps://t.co/4YU3Pame51 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 2, 2025

Por otro lado, Cristina Losada ha coincidido con Entrambasaguas y ha precisado que se trataba de "una obviedad" que "en algún momento se tenía que manifestar". "Los cargos políticos no están para que tú puedas aprovechar el poder que tienes para lograr ascender en tu profesión, en tu vida privada…", ha comentado Losada que considera que a Begoña Gómez se le creó "una carrera profesional ex novo".

Miguel Ángel Pérez ha comentado de manera telefónica sobre este tema que le parece muy relevante "cómo el juez Peinado en este auto señala directamente al número 1, que no puede ser otro que Pedro Sánchez".

Pardo de Vera

La UCO ha solicitado que se investiguen las cuentas bancarias del ex director de Carreteras Francisco Javier Herrero y de la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, todo ello dentro de la trama Koldo. Los investigadores afirman que ambos fueron "facilitadores" para las "exitosas adjudicaciones proyectadas" en el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos.

"Daba la sensación de que debían tener un calendario con nombres de empresas… a quién se le ha dado a quién no… Ahora falta por conocer quién de a los que se les daba devolvían otra vez" ha comentado Entrambasaguas para que inmediatamente Cuesta señale que "gratis no vas a hacer esto".

La "flotilla de charanga y pandereta"

La analista de Libertad Digital ha señalado sobre la actuación de Israel con la flotilla que "eso no quedará en nada porque es una zona de exclusión, una zona declarada por Israel de combate activa".

De igual manera, también ha señalado que "ya se han hecho más intentos" previamente pero que esta ha adquirido notoriedad en España por la promoción del Gobierno.

"Lo que pasa es que esta en España ha adquirido una importancia descomunal porque el Gobierno ha estado promoviendo todo esto como cierre final de estas semanas de locura que empezaron con apoyar el que reventaran la Vuelta, la violencia contra los ciclistas y que ha culminado con esta falsa epopeya de la flotilla de charanga y pandereta", ha explicado Losada.

En cuanto a las concentraciones en España sobre esta cuestión, Sandra León ha señalado que, salvo en Barcelona, las manifestaciones "han sido un pinchazo". "En la Ciudad Condal han conseguido cortar la ronda Litoral y están provocando grandes retenciones", ha añadido.