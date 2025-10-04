Miguel Tellado exige al PSOE aclarar si Sánchez también cobró en sobres como "cabecilla de la trama"

El Partido Popular considera "gravísimo" el informe de la UCO que acredita la existencia de una caja B en el PSOE para el posible cobro de sobresueldos en la cúpula del partido. El secretario general, Miguel Tellado, ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Génova, convocada de forma imprevista el viernes, para denunciar lo ocurrido y exigir a los socialistas que acrediten con documentos todas las transacciones de dinero.

"Deben mostrar los resguardos de las retiradas de dinero" y "los tickets para justificar todos los pagos", ha reclamado, señalando directamente al presidente del Gobierno, del que ha dicho que "es imposible que no conociera lo que estaba ocurriendo". "Nada pudo suceder de espaldas a quien la trama llamaba 'el Uno'; el cabecilla de las primarias lo es también de la trama", ha dicho el secretario general del PP.

Tellado no ha descartado ninguna vía de actuación por parte del PP para cercar al PSOE, incluida la denuncia en los tribunales, aunque ha insistido en decir que es el momento de "asumir responsabilidades políticas dimitiendo y convocando elecciones". "Esto haría caer a cualquier gobierno del resto de países europeos", ha señalado. "No quedan ya conejos en la chistera ni cortinas de humo", ha advertido, después de que el Gobierno haya utilizado Gaza o el aborto para tapar la corrupción.

El informe de la UCO acredita, entre otras cosas, el pago de más de 90.000 euros en efectivo, de procedencia desconocida y sin justificar, a José Luis Ábalos, número dos del PSOE y ministro del Gobierno en aquel momento. Un dinero que utilizó para gastos personales. Tellado ha recordado, de hecho, que Ábalos dejó de sacar dinero en efectivo de sus cuentas personales mientras fue secretario de organización del PSOE, por lo que se evidencia que "Ferraz era su cajero automático".

Ha recordado, además, que la empresaria Carmen Pano declaró haber acudido a la sede nacional del PSOE con bolsas de basura llenas de dinero, lo que adquiere ahora mayor relevancia todavía, dados los pagos en efectivo realizados. El PP pregunta si este tipo de pagos de dinero en efectivo se llevaron a cabo también para otros dirigentes del PSOE, y no sólo para el exministro.

Por último, Tellado ha apelado, una vez más, a los socios, a los que ha advertido de que si no toman medidas pasarán a ser desde hoy "colaboradores necesarios" en la corrupción del PSOE. Una llamamiento que se produce a tres días de que el Congreso vote el próximo martes el embargo de armas a Israel, con la duda de si ERC y Podemos apoyarán el decreto.